Исследование: почти четверть литовцев оценивают свое имущество от 10 до 30 000 евро

В эту сумму обычно свое имущество оценивали жители небольших городов и районных центров, сельской местности, а также респонденты с более высокими доходами.
Почти пятая часть респондентов ответила, что имущество в их доме стоит 5-10 тыс. евро. Такой ответ, согласно результатам опроса, дают преимущественно жители крупных городов.
Согласно исследованию, 12 проц. жителей страны указывают самую высокую стоимость имущества в их домах – составляет или превышает 50 тыс. евро. Чаще всего это люди с высшим образованием, работающие руководителями среднего или высшего звена.
По результатам опроса, стоимость имущества 3 проц. респондентов составляет тысячу евро.
Репрезентативный опрос мнения жителей по заказу Lietuvos draudimas провела компания Spinter tyrimai. В ходе исследования были опрошены 1 009 человек в возрасте от 18 до 75 лет.