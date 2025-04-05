Исследование: почти 1/5 жителей Литвы тратит больше, чем зарабатывает

„Баланс финансов очень важен, люди должны тратить меньше, чем зарабатывают – это важный компонент хорошего финансового здоровья. Если мы соблюдаем этот баланс, мы бываем в большей безопасности. Однако почти 1/5 часть жителей тратит больше, чем зарабатывает, а в группе 30–39 лет это наблюдается еще чаще“, – сказала представитель Swedbank Юрате Цвиликене.

„Обеспечить хорошее финансовое здоровье без каждодневного планирования финансов – сложная задача. Особенно, когда у человека есть разные обязательства, а наряду с ними – желание жить активной социальной жизнью, увидеть мир, уделить время своим хобби“, – сказала экономист.