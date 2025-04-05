2025.04.05 07:08

Исследование: почти 1/5 жителей Литвы тратит больше, чем зарабатывает

 
ru.DELFI.lt
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В среднем 17% жителей Литвы каждый месяц тратят больше, чем зарабатывают. Таковы данные исследования, проведенного Swedbank. С этой проблемой сталкивается почти 1/4 жителей в возрастной группе 30–39 лет.

„Баланс финансов очень важен, люди должны тратить меньше, чем зарабатывают – это важный компонент хорошего финансового здоровья. Если мы соблюдаем этот баланс, мы бываем в большей безопасности. Однако почти 1/5 часть жителей тратит больше, чем зарабатывает, а в группе 30–39 лет это наблюдается еще чаще“, – сказала представитель Swedbank Юрате Цвиликене.

„Обеспечить хорошее финансовое здоровье без каждодневного планирования финансов – сложная задача. Особенно, когда у человека есть разные обязательства, а наряду с ними – желание жить активной социальной жизнью, увидеть мир, уделить время своим хобби“, – сказала экономист.

Исследование показало, что каждый месяц свои финансы планируют 44% жителей Литвы. Чаще это делают жители в группе 40–49 лет (51%). Жители в группе 30-39 лет делают это реже (40%). По словам Цвиликене, из-за отсутствия планирования людям сложнее соблюдать баланс между доходами и расходами.

Jūratė Cvilikienė

„По данным опроса, тратят больше, чем зарабатывают, не только люди с очень низкими доходами.

Например, в группе людей с доходами 1300–1600 евро „на руки“, треть указала, что тратит все, что зарабатывает или даже больше“, – сказала Цвиликене, заметив, что это результат финансовой безграмотности.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии