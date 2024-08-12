2024.08.12 10:33

Исследование: необходимое количество воды выпивает каждый 10-й литовец

 
ELTA
ru.DELFI.lt
только каждый 10-й литовец ежедневно выпивает необходимое количество воды
только каждый 10-й литовец ежедневно выпивает необходимое количество воды
ФОТО: Fotolia nuotr.

Результаты исследования показали, что только каждый 10-й литовец ежедневно выпивает необходимое количество воды.

По данным исследования Vilniaus vandenys, около пятой части респондентов выпивают 1-2 стакана воды в день, четверть указали, что выпивают 3-4 стакана и только 9 проц. ответили, что выпивают 7-8 и более стаканов.

По словам семейного врача, психотерапевта Юсте Латаускене, взрослому человеку рекомендуется выпивать 8 стаканов жидкости в день.

„Это не обязательно должна быть только вода – чай, сок, кофе тоже учитываются. Потребность в жидкости во многом зависит от окружающего воздуха, влажности, веса человека, его возраста, физической активности и даже пола. Если человек здоров, то совершенно нет необходимости рассчитывать, сколько ему нужно выпивать – его жажда подскажет“, - сказала врач.

Она подчеркнула, что тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями или слишком хорошо умеют игнорировать жажду, следует сознательно следить за количеством выпиваемой жидкости, поскольку недостаток жидкости может усугубить существующее заболевание или привести к его возникновению.

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