Исследование: литовцы – самые щедрые на рождественские подарки среди жителей стран Балтии

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock nuotr.

Согласно опросу жителей стран Балтии, инициированному банком Citadele, 60% жителей Литвы планируют потратить на рождественские подарки не менее 100 евро. Тогда как такую же сумму денег на подарки планируют потратить меньше латвийцев и эстонцев – 47% и 55% соответственно.

По данным исследования, 33% жителей Литвы планируют потратить на рождественские подарки до 100 евро.

В Эстонии ограничиться бюджетом в 100 евро на подарки планируют 32% жителей, а в Латвии – целых 43% жителей.

Еще треть жителей всех стран Балтии говорит, что тратит на подарки от 100 до 200 евро. От 300 до 400 евро на подарки планируют потратить вдвое больше респондентов в Литве и Эстонии, чем в Латвии.

Более 400 евро на подарки планируют потратить 6% литовцев.

Опрос показал, что подарки до 200 евро планируют покупать литовцы в возрасте 18-29 лет, а потратить до 100 евро чаще склонны жители в возрасте 60-74 лет.

В Латвии наибольшее количество людей среди стран Балтии, которые на рождественские подарки готовы выделить до 50 евро – там 15% таких респондентов, в Литве такую сумму на подарки выделят всего 9%, в Эстонии – 10% жителей.

От 201 до 300 евро на подарки в Литве намерены потратить 16%, в Латвии – 12%, в Эстонии – 17% респондентов.

Такие расходы в Литве чаще всего планируют жители в возрасте 30-39 лет.

От 301 до 400 евро на подарки планируют выделить 7% жителей в Литве, 6% – в Эстонии и вдвое меньше – в Латвии – всего 3%.

Более 400 евро на рождественские подарки выделят 6% литовцев, 5% латвийцев и 4% эстонцев.

Наиболее часто этот ответ выбирали литовцы в возрасте 40-49 лет.

Опрос жителей проводило исследовательское агентство "Norstat", которое в ноябре этого года онлайн опросило более 2 тыс. жителей Литвы, Латвии и Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

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