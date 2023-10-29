Исследование: каждый второй житель Литвы ищет более экологичные продукты

Как показало исследование «Сведбанка», 38% респондентов считают, что их личное негативное воздействие на окружающую среду будет уменьшено в наибольшей степени, если отказаться от части покупок, а сортировку как еще один способ уменьшить свой личный вклад в экологию отметили 34% респондентов.

В то же время выбор более экологически чистых продуктов как на способ уменьшить свой личный вклад указали 19% респондентов.

Более экологичные продукты питания и напитки (выращенные экологическим способом, произведенные в Литве, упакованные в более экологичную упаковку), даже если они стоят дороже, склонны выбирать 53% жителей страны. Менее вредные для окружающей среды товары для дома и быта (например, экологически чистые моющие или чистящие средства, разлагаемые мешки для мусора и т.п.) указали 45 процентов пользователей.

Почти треть (32%) опрошенных выбирают другие продукты с более экологичной упаковкой, ищут товары без пластика или предпочитают покупать неупакованные продукты.