Исследование: каждый третий житель Литвы передаривал рождественские подарки

"С развитием экономики замкнутого цикла и совместного потребления во всем мире, популярностью секонд-хенд-моды во многих зарубежных странах и Литве, а также ростом вторичных рынков различных товаров передаривание подарков становится обычным явлением. (...)", - комментирует член правления и руководитель Отдела розничных банковских услуг банка SEB Эгле Довбышене.
Она отмечает, что большинство (39%) респондентов начинают заботиться о подарках только в декабре, когда праздники уже на носу.
За год эта ситуация существенно не изменилась – в прошлом году 35% жителей были склонны откладывать поиск подарков на последние дни.
Исследование показывает, что женщины более склонны передаривать другим подарки или вещи, которые у них есть: 36% из них говорят, что передаривали подарки хотя бы один раз (среди мужчин это число составляет 29%).
Представитель SEB отмечает, что отношение женщин к передариванию в целом несколько более благосклонное, чем отношение мужчин.
Треть (34%) респондентов считают, что передаривание полученных подарков или предметов, которые им больше не нужны, является устойчивым выбором. Так ответили 29% мужчин.
Отношение общества к зимним праздникам и подготовку к ним изучила компания по исследованию рынка Norstat LT.
В ноябре 2023 года она опросила 1000 жителей Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.