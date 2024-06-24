2024.06.24 13:08

Исследование: каждый четвертый житель верит, что через несколько лет начнется Третья мировая война

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

Центр преодоления кризисов и компании HUBEL и Norstat провели исследование, которое показало, что каждый четвертый житель Литвы считает, что через несколько лет начнется Третья мировая война.

Результаты исследования показали, что самые большие пессимисты - жители 55–64 лет, чаще – жители Клайпедского округа.

Вильнюсцы, люди с образованием ниже профессионального и молодые люди16–34 , а также люди возрастной группы 45–55 лет, считают, что вероятность начала войны невелика или очень мала.

В ходе опроса выяснилось, что война в Украине - это тема, которая вызывает у жителей Литвы больше всего беспокойства (эта тема беспокоит больше 1/3 жителей).

Директор Центра преодоления кризисов Кристина Лимантайте отметила, что это результат войны, которая идет недалеко от Литвы, это касается людей, даже если они не следят за новостями о воне.

„Очевидно, что война, которая идет по соседству, оказывает огромное влияние на психологическое состояние людей, даже если они не читают о ней и не думают о войне“, – сказала Лимантайте.

Если старшее поколение обеспокоено угрозой войны, то молодежь 16–24 лет говорит, что ее больше всего беспокоит вопрос сбережений и их отсутствие. Исследование показало, что это беспокоит 27% жителей этой возрастной группы.

Опрос был проведен 6–11 июня. В нм участвовали 508 жителей 16-64 лет.

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