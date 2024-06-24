Исследование: каждый четвертый житель верит, что через несколько лет начнется Третья мировая война

Результаты исследования показали, что самые большие пессимисты - жители 55–64 лет, чаще – жители Клайпедского округа.
Вильнюсцы, люди с образованием ниже профессионального и молодые люди16–34 , а также люди возрастной группы 45–55 лет, считают, что вероятность начала войны невелика или очень мала.
В ходе опроса выяснилось, что война в Украине - это тема, которая вызывает у жителей Литвы больше всего беспокойства (эта тема беспокоит больше 1/3 жителей).
Директор Центра преодоления кризисов Кристина Лимантайте отметила, что это результат войны, которая идет недалеко от Литвы, это касается людей, даже если они не следят за новостями о воне.
„Очевидно, что война, которая идет по соседству, оказывает огромное влияние на психологическое состояние людей, даже если они не читают о ней и не думают о войне“, – сказала Лимантайте.
Если старшее поколение обеспокоено угрозой войны, то молодежь 16–24 лет говорит, что ее больше всего беспокоит вопрос сбережений и их отсутствие. Исследование показало, что это беспокоит 27% жителей этой возрастной группы.
Опрос был проведен 6–11 июня. В нм участвовали 508 жителей 16-64 лет.