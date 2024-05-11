Исследование: каждому пятому жителю Литвы не хватает денег на ремонт

По данным опроса, в этом году начать ремонт планируют 35% жителей Литвы, 40% жителей Латвии и 34% жителей Эстонии. 20% литовцев, 23% латвийцев и 30% эстонцев указали, что хотели бы сделать ремонт, но сейчас у них на это нет денег.

Большинство участников опроса указали, что перед тем как сделать ремонт, они откладывают на это деньги (43% литовцев, 37% латвийцев и 32% эстонцев). Однако 5% литовцев и эстонцев, а также 6% латвийцев берут потребительский кредит, 5% литовцев, 8% латвийцев и 10% эстонцев указали, что откладывают свои планы из-за недостатка финансов на ремонт.