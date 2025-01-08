Исследование: эмоциональная устойчивость литовцев намного хуже, чем в Европе

Как указывается в сообщении, данные опроса показали, что 42 проц. жителей Литвы имеют низкую или среднюю эмоциональную устойчивость, при этом лишь 43 проц. респондентов чувствуют удовлетворенность жизнью.
По словам руководителя по исследованиям рынка Tele2 Скайсте Варнене, литовцы сталкиваются с таким же количеством проблем со сном, рискованным употреблением алкоголя и травмирующими событиями, как и другие жители ЕС, но более низкую эмоциональную устойчивость можно объяснить большей зависимостью от социальных сетей, что наиболее отчетливо заметно в одной возрастной группе.
„Большинство из них – молодые взрослые в возрасте до 35 лет, для которых социальные сети являются чрезвычайно важной частью повседневной жизни“, - отмечает она.
По словам эксперта, в Литве на треть больше людей, жалующихся на плохое эмоциональное и физическое самочувствие, чем в других странах ЕС. Это нельзя списать только на нрав литовцев: в Литве в два раза больше взрослых, подверженных риску тревожных расстройств и депрессии, чем где-либо еще в Европе.
Доктор психологических наук Инга Трускаускайте, подготовившая тогда анкету и методику исследования, отмечает, что эмоциональная устойчивость – это не врожденное качество, а навык, который можно развить.
По словам ученого, в Литве, по сравнению с другими странами ЕС, услугами психолога пользовались больше жителей. 27 проц. жителей Литвы хотя бы раз в жизни посещали психолога. Однако другие варианты помощи используются относительно редко.
Например, только 7 проц. жителей пользовались веб-сайтами самопомощи или мобильными приложениями. Кроме того, рискованное использование социальных сетей в Литве распространено в два раза больше, чем в других странах ЕС.
„Чрезмерная вовлеченность в соцсети может способствовать сравнению себя с другими и снизить уверенность в себе. Поэтому важно следить за своими привычками, экранным временем и сознательно ограничивать скроллинг. Не обязательно полностью отказываться от социальных сетей, их использование может помочь поддерживать отношения с другими людьми, но стоит уделять время и отдыху от соцсетей“, - говорит исследователь ВУ.
Исследование „Эмоциональная устойчивость литовского общества“ было проведено ЗАО Norstat в 2024 году. Исследование представляет мнение жителей Литвы в возрасте 18-74 лет, пользующихся интернетом. В ходе исследования было опрошено более 2 тыс. респондентов.