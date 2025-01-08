Исследование: эмоциональная устойчивость литовцев намного хуже, чем в Европе

По словам эксперта, в Литве на треть больше людей, жалующихся на плохое эмоциональное и физическое самочувствие, чем в других странах ЕС. Это нельзя списать только на нрав литовцев: в Литве в два раза больше взрослых, подверженных риску тревожных расстройств и депрессии, чем где-либо еще в Европе.