Исследование: достаточные знания о финансах в школе приобретают менее пятой части литовцев

Согласно опросу, финансовой грамотности в основном обучаются в семье (35 проц. литовцев, 30 проц. латвийцев и 37 проц. эстонцев). 16 проц. респондентов в Литве, 23 проц. в Латвии и 31 проц. в Эстонии указали, что больше всего знаний о финансах они получили в школе. 33 проц. литовцев, 14 проц. латвийцев и 18 проц. эстонцев утверждают, что получили знания на других тренингах или лекциях.