Исследование Debunk.org: прокремлевские СМИ преподносят отключение стран Балтии от БРЭЛЛ как энергетическую угрозу

Согласно анализу, проведенному Debunk.org, за первые три месяца 2025 года было выявлено 380 публикаций по этой теме. По оценкам, их общий охват мог превысить 382 млн контактов.

По мнению аналитиков, наиболее часто повторяемые дезинформационные нарративы были направлены на то, чтобы подчеркнуть надежность сети БРЭЛЛ и противопоставить ее якобы ненадежной европейской инфраструктуре. Еще одним повторяющимся мотивом стало запугивание возможными перебоями с электроснабжением после отключения от России.

„Угрозы, основанные на конкретных действиях, таких как кампания подконтрольных Кремлю агентов по повреждению энергетических смычек в Балтийском море, гораздо сильнее повышают самооценку проимперской аудитории. Более того, это оказывает на оппонентов более сильное воздействие, чем просто риторика. Замечено, что параллельно с этим повторяется еще одно популярное пропагандистское клише о том, что, мол, с Россией не надо воевать, а надо дружить“, — считает аналитик Debunk.org Альгирдас Казлаускас.