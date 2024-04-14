Исследование: более половины населения Литвы не проживет на свои сбережения более трех месяцев

Как показывает исследование, 33% жителей Литвы накопили рекомендуемый финансовый резерв в размере трех и более месячных доходов. 14% респондентов указывают, что у них есть сбережения в размере двухмесячного дохода. Такая же часть респондентов отметила, что их финансовый резерв равен месячному доходу.
В тоже время 13% респондентов отмечают, что имеют сбережения, размер которых меньше месячного дохода.
"В этом году по сравнению с 2023 годом доля населения, не имеющих сбережений сократилась на 5 процентных пункта и достигла 16%. Однако у большинства населения по-прежнему нет хотя бы минимально рекомендованного финансового резерва", — отметила Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.
Компания общественных исследований Kantar Sifo провела репрезентативный опрос населения стран Балтии и Швеции.
В ходе исследования было опрошено 6 тысяч респондентов во всех странах.
В Литве в опросе приняло участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса отражают мнения и оценки населения страны в возрасте от 18 до 75 лет.