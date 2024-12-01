Исследование: 43% жителей считают, что в стране распространено сексуальное домогательство в отношении женщин

В ходе исследования выяснили, что лица разного пола по-разному оценивают распространение сексуальных домогательств. Больше половины женщин (54%) и всего треть мужчин (33%) считают, что это явление в Литве распространено.

„Несмотря на то, что с сексуальными домогательствами могут столкнуться все, независимо от пола, женщины с ним сталкиваются намного чаще. Поэтому женщины чаще чем мужчины говорят о том, что оно распространено. То, что много мужчин не может ответить на этот вопрос, показывает, что эта тема им вообще неизвестна, менее актуальна“, – заметила эксперт службы Минтауте Юркуте.