Исследование: 43% жителей считают, что в стране распространено сексуальное домогательство в отношении женщин

В ходе исследования выяснили, что лица разного пола по-разному оценивают распространение сексуальных домогательств. Больше половины женщин (54%) и всего треть мужчин (33%) считают, что это явление в Литве распространено.
„Несмотря на то, что с сексуальными домогательствами могут столкнуться все, независимо от пола, женщины с ним сталкиваются намного чаще. Поэтому женщины чаще чем мужчины говорят о том, что оно распространено. То, что много мужчин не может ответить на этот вопрос, показывает, что эта тема им вообще неизвестна, менее актуальна“, – заметила эксперт службы Минтауте Юркуте.
„А женщины, даже если сами не сталкиваются с домогательствами, больше следят, замечают новости на эту тему, слышат об опыте близких и подруг“, – прибавила она.
Кроме того, результаты опроса показали, что мужчины склонны обвинять самих женщин в том, что те сталкиваются с сексуальными домогательствами. С таким утверждением согласны 43% участвовавших в опросе мужчин и всего 20% женщин.
„Это утверждение означает обвинение жертв сексуальных домогательств. Часто в таких случаях называют причины – якобы на женщине была сексуальная одежда, она была накрашена, привлекала внимание своей внешностью, поэтому сама „напросилась“ на домогательство“, – сказала Юркуте.
По новейшим данным исследования, проведенного в ЕС, одна из 5 женщин в Литве сталкивалась с домогательствами на рабочем месте. С этой проблемой чаще сталкиваются женщины 18-29 лет.
16% пострадавших сталкивались с домогательствами со стороны коллеги, 7% – со стороны начальника, еще 9% – со стороны другого мужчины, клиента или покупателя.
Опрос был проведен 19-29 июля 2024 года. Его провела компания Spinter tyrimai. В опросе участвовало 1007 жителей старше 18 лет. Погрешность результатов опроса – 3,1%.