Исследование: 4 из 10 литовцев считают, что сами несут ответственность за свое финансовое положение

 
ELTA
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Grinieji pinigai
Grinieji pinigai
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
По данным репрезентативного опроса жителей страны, проведенного Spinter tyrimai по заказу Центробанка, 39 проц. литовцев считают, что их личное финансовое положение зависит главным образом от собственных финансовых решений.

"Результаты репрезентативного опроса жителей показывают, что большая часть населения по-прежнему "списывает" ответственность за свое личное финансовое положение на что-то другое – экономическую ситуацию в стране или мире, родственников и т. д.", - сказала глава Центра финансовой грамотности Центробанка д-р Виктория Дичпинигайтене.

Опрос также выявил области, в которых, как утверждают сами жители, им больше всего не хватает компетенций. Литовцы говорят, что лучше всего они умеют планировать свои доходы и расходы – по данным опроса, так отвечают 57 проц. респондентов.

Только 22 проц. респондентов считают, что знают о своей ответственности при получении кредита, только 16 проц. из них говорят, что должным образом готовятся к выходу на пенсию, 14 проц. опрошенных утверждают, что инвестируют часть своих доходов и только 13 проц. говорят, что они выбрали необходимые им страховые продукты.

"Финансовая грамотность часто воспринимается только как определенный багаж знаний. Однако знаний явно недостаточно, а сама финансовая грамотность представляет собой гораздо более сложное понятие – это более 550 различных компетенций.

И хотя некоторые из них мы применяем, даже не задумываясь об этом каждый день – распределяем расходы, откладываем, совершаем платежные операции, обмениваем валюту, берем кредиты и т. д., но, чтобы действительно разумно распоряжаться своими финансами, мы должны не только постоянно обновлять и дополнять наши имеющиеся знания, но и формировать правильные навыки", - сказала В. Дичпинигайтене.

Репрезентативный опрос жителей страны был проведен в марте этого года. В опросе приняли участие 1 009 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

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