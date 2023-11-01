Испытание терпения водителей: на дорогах Литвы формируются заторы

 
ru.DELFI.lt
Spūstys A2 kelyje Vilnius-Panevežys
Spūstys A2 kelyje Vilnius-Panevežys
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Как и можно было ожидать, в День всех святых заторов в Литве избежать не удалось. Вряд ли дела будут обстоять лучше и в День поминовения усопших.

Читатель портала DELFI сообщил, что на дороге A2 Вильнюс-Паневежис образовался большой затор. Вероятно, такая же ситуация и на других литовских дорогах.

Другая читатель DELFI сказала, что час назад на пути из Вильнюса в Даугай (Алитусский район) также стоял огромный затор, поэтому стоять пришлось 30 минут. Дорога из Вильнюса в Алитус заняла на час больше обычного.

Напомним, что в День всех святых и День поминовения усопших полиция усиливает патрулирование на дорогах и будет проверять водителей на трезвость.

Полиция будет патрулировать на дорогах, около кладбищ, в публичных местах.

По данным полиции, в отдельных местах будут проводить рейды.

Информацию о временных изменениях на дорогах в эти дни можно найти на сайте www.eismoinfo.lt.

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