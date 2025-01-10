2025.01.10 15:06

Использование соли в Вильнюсе грозит серьезными проблемами?

 
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt
Druskų barstymas Vilniaus mieste
Druskų barstymas Vilniaus mieste
ФОТО: Delfi montažas/Socialinio tinklo nuotr.

На дворе зима. Жители столицы в фейсбуке жалуются на избыточное количество соли на улицах города. Лигита считает, что такие действия муниципальных компаний наносят вред флоре и инфраструктуре.

„Ну и что с этим делать? Подавать на муниципалитет в суд за порчу нашего общего имущества? „Легкое“ и „дешевое“ решение всех зимних проблем - соль. Однако в результате дешево не будет – такое огромное количество соли пока используют 4-5 лет, но что ждет город: всю инфраструктуру, дома, общественный транспорт и т.д., если такое количество соли будут использовать 20-30 лет? Первыми жертвами станут деревья на улицах (каким будет Вильнюс без деревьев?), однако такое количество соли вредит не только живым организмам. Во что это обойдется городу?“, – вопрошала Лигита в группе „Спасем вильнюсские деревья. Инициатива“.

Druskų barstymas Vilniaus mieste

Delfi связался с муниципалитетом и поинтересовался, не вредит ли использование такого количества соли растением, зданиям и инфраструктуре?

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас прокомментировал ситуацию так: „Во время посыпки тротуаров солью используют такое ее количество, какое требуется в конкретных условиях. Использование нужного количества соли и ее равномерное распределение помогает обеспечить специализированная техника. Улицы посыпают вручную только там, где не может проехать техника - речь идет о лестницах, остановках и площадках для сортировки мусора – т.е. там, где техника не может проехать.

Druskų barstymas Vilniaus mieste

Однако нельзя полностью исключить непропорциональное использование соли. Чаще всего такое случается, если техника из-за препятствий едет медленно, останавливается, если на тротуаре есть неровности, сильный ветер разносит соль, особенно на открытых местах. Может показаться, что где-то соль рассыпают полосами, но это не так: у техники есть защита, которая защищает пешеходов, животных, транспортные средства и зеленые зоны от попадания соли, в результате часть соли отскакивает и падает полосами. Однако ветер и осадки вскоре равномерно распределяют соль по поверхности.

Druskų barstymas Vilniaus mieste

Если синоптики прогнозируют осадки и гололед, то проводят превентивную посыпку – такая соль растопляет формирующийся лед ради безопасности пешеходов. Однако муниципалитет старается уменьшать количество используемой соли, поэтому по мере возможности подрядчиков просят использовать щебень. Смесь песка и соли для посыпки тротуаров, дорожек, площадей, скверов и лестниц используют реже, поскольку после высыхания поверхностей ветер носит песок, тогда песок может попасть в дыхательные пути и привести к угрозе жизни и здоровью.

Druskų barstymas Vilniaus mieste

Информацию об избыточном использовании соли муниципалитет регулярно получает от работников старост, которые следят за ситуацией. Кроме того, об этом муниципалитет информируют жители. Подрядчиков таких случаях обязывают убрать избытки соли“, – сказал Грубинскас.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии