Использование соли в Вильнюсе грозит серьезными проблемами?

„Ну и что с этим делать? Подавать на муниципалитет в суд за порчу нашего общего имущества? „Легкое“ и „дешевое“ решение всех зимних проблем - соль. Однако в результате дешево не будет – такое огромное количество соли пока используют 4-5 лет, но что ждет город: всю инфраструктуру, дома, общественный транспорт и т.д., если такое количество соли будут использовать 20-30 лет? Первыми жертвами станут деревья на улицах (каким будет Вильнюс без деревьев?), однако такое количество соли вредит не только живым организмам. Во что это обойдется городу?“, – вопрошала Лигита в группе „Спасем вильнюсские деревья. Инициатива“.
Delfi связался с муниципалитетом и поинтересовался, не вредит ли использование такого количества соли растением, зданиям и инфраструктуре?
Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас прокомментировал ситуацию так: „Во время посыпки тротуаров солью используют такое ее количество, какое требуется в конкретных условиях. Использование нужного количества соли и ее равномерное распределение помогает обеспечить специализированная техника. Улицы посыпают вручную только там, где не может проехать техника - речь идет о лестницах, остановках и площадках для сортировки мусора – т.е. там, где техника не может проехать.
Однако нельзя полностью исключить непропорциональное использование соли. Чаще всего такое случается, если техника из-за препятствий едет медленно, останавливается, если на тротуаре есть неровности, сильный ветер разносит соль, особенно на открытых местах. Может показаться, что где-то соль рассыпают полосами, но это не так: у техники есть защита, которая защищает пешеходов, животных, транспортные средства и зеленые зоны от попадания соли, в результате часть соли отскакивает и падает полосами. Однако ветер и осадки вскоре равномерно распределяют соль по поверхности.
Если синоптики прогнозируют осадки и гололед, то проводят превентивную посыпку – такая соль растопляет формирующийся лед ради безопасности пешеходов. Однако муниципалитет старается уменьшать количество используемой соли, поэтому по мере возможности подрядчиков просят использовать щебень. Смесь песка и соли для посыпки тротуаров, дорожек, площадей, скверов и лестниц используют реже, поскольку после высыхания поверхностей ветер носит песок, тогда песок может попасть в дыхательные пути и привести к угрозе жизни и здоровью.
Информацию об избыточном использовании соли муниципалитет регулярно получает от работников старост, которые следят за ситуацией. Кроме того, об этом муниципалитет информируют жители. Подрядчиков таких случаях обязывают убрать избытки соли“, – сказал Грубинскас.