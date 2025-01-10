Использование соли в Вильнюсе грозит серьезными проблемами?

„Ну и что с этим делать? Подавать на муниципалитет в суд за порчу нашего общего имущества? „Легкое“ и „дешевое“ решение всех зимних проблем - соль. Однако в результате дешево не будет – такое огромное количество соли пока используют 4-5 лет, но что ждет город: всю инфраструктуру, дома, общественный транспорт и т.д., если такое количество соли будут использовать 20-30 лет? Первыми жертвами станут деревья на улицах (каким будет Вильнюс без деревьев?), однако такое количество соли вредит не только живым организмам. Во что это обойдется городу?“, – вопрошала Лигита в группе „Спасем вильнюсские деревья. Инициатива“.