Исполнитель Иеронима Милюс недоволен общественным транспортом на литовском курорте

Милюс сказал, что уже несколько лет ездит отдыхать в Нерингу. Он подчеркнул, что с супругой выбирает экологический транспорт: велосипеды, роликовые коньки, автобусы.
В этом году они также решили ехать в Нерингу на автобусе и взять с собой собаку Брауни.
„Сегодня нас два раза не впустили в автобус“, – возмущался Милюс.
Водитель сказал, что причина - слишком много людей в транспорте.
Известный исполнитель сказал, что в прошлом году подобных проблем не было, ведь собака у них дружелюбная и много места не занимает.
„Я попросил знакомую отвезти нас в Ниду, на экологическом транспорте добраться не удалось“, – сказал он.
Когда пара возвращалась, они столкнулись с той же проблемой.
„Мы не успели встать в очередь за билетом, как водитель издали стал кричать: „Скажите этому с собакой, что мы его не повезем!“, – возмущался исполнитель.
Аргумент водителя - слишком много людей в автобусе.
„Может, все зависит от настроения?“, – удивлялся Милюс.
Через сутки на слова исполнителя отреагировал муниципалитет Неринги.
Милюсу написали, какие домашние животные могут ездить в общественном транспорте Куршской косы.
„Это должны быть карликовые или небольшие собаки, которые помещаются в дорожную сумку длиной 60 см, шириной до 40 см и высотой 20 см“, – поделился ответом Милюс.
Кроме того, у собаки должен быть намордник, документы и прививочный паспорт.
„Еще один нюанс – если мало людей, тогда водитель может взять и собаку больших размеров“, – заметил Милюс.
Он поблагодарил муниципалитет за ответ и сказал, что не намерен ждать милости водителей, поэтому будет ездить на косу на автомобиле.