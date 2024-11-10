Исполнитель Дейвидас Дубиновас обнаружил на подземной парковке лежащего человека: реакция врачей удивила

„Я все объяснил оператору, где находится человек, меня попросили подождать скорую, я сказал, что спешу на мероприятие, не могу ждать. Меня заверили, что все в порядке, информация будет передана скорой, я могу идти“, – сказал Дубиновас.

Однако дальнейший поворот событий его удивил. „Перед моим выходом на сцену мне позвонили врачи скорой. Врач говорила на повышенных тонах, спрашивала, где лежит человек, они его не нашли. Я объяснил, что всю информацию передал оператору 112, мне сказали, что не оператору, а им я должен говорить, кто и где лежит. Я сказал, как же я мог рассказать, если только сейчас мне позвонили. Я еще раз рассказал, где находится человек“, – сказал исполнитель.