Исполнитель Адриюс не хочет служить в Литовской армии

Проводят опросы, чтобы узнать, кто готов защищать страну в случае опасности. Называют разное количество людей, готовых выполнить свой долг перед родиной. Есть данные, что каждый второй призывник не может служить в армии из-за проблем со здоровьем. Возникает вопрос – неужели молодежь так слаба? А, может, это симулянты?
20 марта вечером на LNK в эфире передачи „Целую. Рута“ обсудят вопрос: почему такая больная молодежь, а если это симулянты, то почему они не хотят служить родине? 21-летний исполнитель народных песен Адриюс недавно получил повестку, но не хочет служить в армии.
„Я думаю, пусть Литву защищают те, кто хочет, кто чувствует призвание. Я могу защищать Литву песнями, соблюдением традиций, я не вижу, кого защищать – дети в школах говорят по-английски, поют на английском, диалекты исчезли, массово вырубают леса, а власти ничего не делают“, – сказал Адриюс. На вопрос ведущей Руты Микялкявичюте, не считает ли он, что своими песнями он мог бы поднять боевой дух в армии, исполнитель ответил, что он против искусства убивать. Так он оценивает службу в армии и отмечает, что 9 месяцев службы разрушат его карьеру.
Майор Центра военной медицины Юргита Жеконене сказала, что на самом деле каждый второй призывник не годен для службы по состоянию здоровья. Многие по причине психических проблем: депрессии, тревожного расстройства, панических атак и т.д. Бывший командарм, ныне депутат Арвидас Поцюс считает, что многие молодые люди симулируют эти проблемы: „Я лично слышал истории о том, что на комиссию приезжают здоровые парни на роскошных BMW, приносят справку от психиатра, выходя, показывают средний палец и уезжают“. С ним согласна и Жеконене, отмечая, что бывают случаи, когда призывники накануне комиссии получают справку от психиатра с диагнозом или делают ее на следующий день после получения повестки.
Адриюс не скрывает, что многие парни из его окружения получают такие справки за деньги. Будет ли он так поступать сам, молодой человек не сказал, но прибавил, что его мама тоже не хочет, чтобы он служил в армии. „Кто будет защищать вашу семью? Вашу девушку? Неужели маму не пойдешь защищать?!“, – спрашивали Адриюса мужчины в студии. „Когда придет враг, не сможете говорить, что вы пацифист, не хотите воевать, не сможете петь им в обмен на покой“, – сказал активист, помогающий Украине Шарунас Ясюкявичюс.
В студии LNK будет и молодежь, которая готова поступать в Военную академию. „Я хочу говорить по-литовски, читать книги на литовском. Все мы должны знать, как выжить и защитить наши семьи и Литву“, – сказали молодые люди.