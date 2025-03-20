Исполнитель Адриюс не хочет служить в Литовской армии

Майор Центра военной медицины Юргита Жеконене сказала, что на самом деле каждый второй призывник не годен для службы по состоянию здоровья. Многие по причине психических проблем: депрессии, тревожного расстройства, панических атак и т.д. Бывший командарм, ныне депутат Арвидас Поцюс считает, что многие молодые люди симулируют эти проблемы: „Я лично слышал истории о том, что на комиссию приезжают здоровые парни на роскошных BMW, приносят справку от психиатра, выходя, показывают средний палец и уезжают“. С ним согласна и Жеконене, отмечая, что бывают случаи, когда призывники накануне комиссии получают справку от психиатра с диагнозом или делают ее на следующий день после получения повестки.

Адриюс не скрывает, что многие парни из его окружения получают такие справки за деньги. Будет ли он так поступать сам, молодой человек не сказал, но прибавил, что его мама тоже не хочет, чтобы он служил в армии. „Кто будет защищать вашу семью? Вашу девушку? Неужели маму не пойдешь защищать?!“, – спрашивали Адриюса мужчины в студии. „Когда придет враг, не сможете говорить, что вы пацифист, не хотите воевать, не сможете петь им в обмен на покой“, – сказал активист, помогающий Украине Шарунас Ясюкявичюс.