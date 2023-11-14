Интрига президентского рейтинга: фиксируются значительные перемены

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Ignas Vėgėlė, Vilija Blinkevičiūtė.
Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė, Ignas Vėgėlė, Vilija Blinkevičiūtė.
ФОТО: DELFI

По заказу портала Delfi компания Spinter tyrimai 17-28 октября провела исследование, результаты которого показали сдвиги в рейтинге возможных кандидатов на президентских выборах.

Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает действующий президент Гитанас Науседа. За него в сентябре голосовали бы 23,2% участников опроса, в октябре – 19,3%.

На втором месте - премьер-министр Ингрида Шимоните (в сентябре 6,6%, в октябре 10,1%).

Третье место занимает адвокат Игнас Вегеле – 8,5% в сентябре и – 8,8% в октябре.

Далее идет лидер социал-демократов, европарламентарий Вилия Блинкявичюте. Ее результат в сентябре был 8,3%, в октябре – 7%.

Пятая позиция рейтинга – депутат Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 2,4% и 3,6%.

Далее в рейтинге идет общественный деятель Андрюс Тапинас – в сентябре и октябре по 3,5%.

Седьмое место рейтинга - председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен - в сентябре 4,2%, в октябре 3%.

Лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис занимает восьмое место. В сентябре - 2,4%, а в октябре – 2,8%.

Девятое место рейтинга занимает бывший командарм Валдас Туткус, которого включили в список только в октябре. Он получил 2,2% голосов.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Аурелиюс Верига в рейтинге занимает десятое место - 1,7% в сентябре и 2,1% в октебре.

Включенные в список Ремигиюс Шимашюс, Вальдемар Томашевский, Рамунас Карбаускис, Антанас Кандротас, Мантас Варашка получили меньше чем 2% голосов.

В сентябре за другого кандидата голосовали бы 10,1%, а в октябре 11,1% респондентов. В сентябре 12,7% участников опроса выбрали вариант - не буду голосовать, в октябре таких было 8,4%.

Еще 13,6% в сентябре и 18,1% в октябре не знали, за кого голосовать.

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