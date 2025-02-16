Интернет-пользователи не верят своим глазам: сдается квартира с телевизором и туалетом в одной комнате

На Facebook существует несколько групп, посвященные объявлениям об аренде квартир. Одна из них - „Аренда квартир в Вильнюсе“, объединяющая более 20 тысяч человек. Именно здесь появившаяся несколько дней назад реклама быстро вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. В этой группе рекламируют аренду однокомнатной квартиры в столице, на улице Ажуолу. Написано, что в квартире есть вся необходимая бытовая техника, мебель, а также бесплатное парковочное место во дворе. Площадь данной квартиры составляет 20 кв. м., а также указано, что жилье подходит для жильцов без детей и домашних животных.
Кажется, описание квартиры ничем не отличается от других, не так ли? Фотографии квартиры говорят сами за себя. На них видно, что сдаваемая в аренду квартира представляет собой единое пространство, в котором находятся кровать, душ, туалет и телевизор.
За этим заявлением последовал целый ряд комментариев интернет-пользователей. Некоторые в шутку назвали эту квартиру квартирой мечты, другие задавались вопросом, кто мог спланировать такое оборудование квартиры, а третьи пришли в ужас от увиденного. Стоимость такого жилья составит 210 евро в месяц.
Напоминаем, что в том же здании, где расположена данная квартира, некоторое время назад сдавалась в аренду еще одна, что также не ускользнуло от внимания интернет-пользователей. В тот раз квартира сдавалась в аренду как квартира с бассейном.
Более внимательные читатели Delfi наверняка помнят, что в прошлом году мы писали о квартире с похожей планировкой, где все удобства расположены в одной комнате. Интернет-пользователи также обратили внимание на необычно обставленную квартиру, в которой душ и туалет не были отделены от общего жилого пространства.