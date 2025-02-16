Интернет-пользователи не верят своим глазам: сдается квартира с телевизором и туалетом в одной комнате

На Facebook существует несколько групп, посвященные объявлениям об аренде квартир. Одна из них - „Аренда квартир в Вильнюсе“, объединяющая более 20 тысяч человек. Именно здесь появившаяся несколько дней назад реклама быстро вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. В этой группе рекламируют аренду однокомнатной квартиры в столице, на улице Ажуолу. Написано, что в квартире есть вся необходимая бытовая техника, мебель, а также бесплатное парковочное место во дворе. Площадь данной квартиры составляет 20 кв. м., а также указано, что жилье подходит для жильцов без детей и домашних животных.