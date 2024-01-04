Интересует журналистика? Хотите узнать, как работают СМИ? Мы открываем набор в новую Школу журналистики!

Порталы Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, RUS TVNET, Radio R и "Нарвская газета" приглашают всех желающих принять участие в школе журналистики. В онлайн-формате она пройдет с 17 по 19 января, а заочно — до середины марта 2024 года.