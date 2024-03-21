Институт гигиены информирует о повышенном уровне загрязнения воздуха

Уровень загрязнения увеличивают неблагоприятные погодные условия, интенсивность движения транспорта и вызванное им загрязнение.
Нормы содержания твердых частиц в воздухе регулируются национальными законами и законами Евросоюза, в которых установлены максимальные показатели.
Эти нормы установлены для защиты здоровья людей. В зависимости от концентрации твердых частиц в воздухе они могут вызвать раздражение дыхательных путей, вызвать обострение заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний.
Если долго дышать загрязненным воздухом, развиваются хронические болезни дыхательных путей. Когда количество твердых частиц в воздухе увеличено, рекомендуется как можно меньше времени проводить на улице, отказаться от работ на улице. Защитить от вредного влияния твердых частиц могут специальные маски с фильтрами.