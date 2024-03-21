Институт гигиены информирует о повышенном уровне загрязнения воздуха

 
ELTA
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Pavasaris Vilniuje
Pavasaris Vilniuje
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas
Институт гигиены информирует о том, что в среду количество твердых частиц в воздухе превысило критическую суточную норму на Каунасской станции в Дайнаве. Кроме того, повышение количества твердых частиц в воздухе фиксировалось и в других крупных городах Литвы. По данным Института гигиены, 21–22 марта в Литве условия будут более благоприятными для снижения концентрации этих вредных частиц, но их количество в воздухе по-прежнему будет повышено.

Уровень загрязнения увеличивают неблагоприятные погодные условия, интенсивность движения транспорта и вызванное им загрязнение.

Нормы содержания твердых частиц в воздухе регулируются национальными законами и законами Евросоюза, в которых установлены максимальные показатели.

Эти нормы установлены для защиты здоровья людей. В зависимости от концентрации твердых частиц в воздухе они могут вызвать раздражение дыхательных путей, вызвать обострение заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если долго дышать загрязненным воздухом, развиваются хронические болезни дыхательных путей. Когда количество твердых частиц в воздухе увеличено, рекомендуется как можно меньше времени проводить на улице, отказаться от работ на улице. Защитить от вредного влияния твердых частиц могут специальные маски с фильтрами.

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