Инспекторы передумали: отправятся на поиски тайного бункера в поместье Борисова

Напомним, что 5 апреля этого года информационное агентство Elta сообщило, что спонсор отстраненного с должности президента Литвы Роландаса Паксаса гражданин России Борисов лишен постоянного вида на жительство в Литве , поскольку представляет угрозу нацбезопасности страны. Борисову также запрещено в течение 5 лет въезжать на территорию Литвы . Борисов обжаловал решение департамента миграции в суде, но суд отклонил его заявление, как необоснованное.

Вся эта территория в деревнях Вайняй и Жеребенай огорожена забором, и охраняется вооруженной охраной. Кроме того, на территории есть площадка для вертолетов и взлетно-посадочная полоса для самолетов.

Журналисты Delfi сообщали, что государственные службы мало что могут сделать с "крепостью" предпринимателя Борисова в Тракайском районе. Инспекция по строительству выяснила, что там есть нелегальная подземная постройка, но найти вход в нее не смогла.

24 апреля этого года вопрос "крепости" Борисова обсуждался на заседании парламентской Антикоррупционной комиссии.

Ее председатель Альгирдас Стончайтис попросил главу Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Альбертаса Станисловайтиса прокомментировать этот вопрос.

Однако Станисловайтис сказал, что работает в инспекции недавно, поэтому все детали этого дела ему неизвестны. Вместо него ситуацию комментировала глава одного из департаментов Ирина Тузене.

"Есть три объекта, три постройки, в связи с которыми у Инспекции по строительству были вопросы легальности. Это подземная постройка, возможно тир, хозпостройка и беседка по другую сторону озера", - сказала Тузене.