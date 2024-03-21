Инспекторы охраны природы будут останавливать автомобили: что надо знать о проверках и упразднении техосмотра

Как будет проходить проверка?

Будут проверять легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверять будут только автомобили с прогретым двигателем.

Автомобили будут останавливать в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения. Предупреждают, что инспекторы Департамента охраны природы будут останавливать и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они будут включать синие огни, специальные сигналы и будут просить остановиться с помощью громкоговорителя.

Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро.

В проверке будут участвовать минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы будут в униформе. Инспектор назовет водителю свое имя, фамилию и должность.