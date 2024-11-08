Инспекторы охраны окружающей среды проверили почти 500 автомобилей

В Паневежисе рейды провели в августе. Было проверено 38 автомобилей.

Рейды показали, что проверки проходили нормально: водители охотно сотрудничали, а некоторые добровольно предлагали проверить их машину. Мы рады, что все проверенные машины были технически исправными – ни одна не превысила нормы загрязнения, не было и утечек жидкостей,“ – сообщает глава Паневежского управления Гинтаутас Андрушкявичюс.

„Перед тем как были начаты проверки в обществе появились разные мифы – якобы машины будут останавливать ночью, пассажиров будут высаживать и т.д., это вызвало беспокойство у водителей. Чтобы водители чувствовали себя защищенными, все проверки проводились только в светлое время суток, о рейдах общество информировали заранее.

В Утене проверили 22 автомобиля.

В сентябре проверки проводили на территории Шяуляйского управления: в Пакруоисе проверили 39, в Шяуляй – 35, в Тельшяй, Плунге и Мажейкяй – 48 транспортных средств (всего 122).

В конце сентября и начале октября рейды проводили на территории Клайпедского управления, всего проверено 114 автомобилей (60 - в Клайпеде, в Таураге – 34, в Юрбаркасе – 20).

В середине октября проверки проводились на территории Каунасского управления (в Каунасе – 15, в Йонаве – 22, в Кайшядорисе – 18, в Алитусском районе – 25, в Варенском районе – 12, в Пренайском районе – 8, в Шакяй – 24 и в Вилкавишкисе – 11, всего 135).