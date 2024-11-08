2024.11.08 14:50

Инспекторы охраны окружающей среды проверили почти 500 автомобилей

 
ru.DELFI.lt
Demonstracinis Aplinkos apsaugos departamento automobilių taršos patikrinimas Vilniuje
Demonstracinis Aplinkos apsaugos departamento automobilių taršos patikrinimas Vilniuje
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

За три месяца проверок на дорогах инспекторы охраны окружающей среды во всей Литве проверили 472 автомобиля. Ни один из них не превысил установленные показатели уровня загрязнения.

„Перед тем как были начаты проверки в обществе появились разные мифы – якобы машины будут останавливать ночью, пассажиров будут высаживать и т.д., это вызвало беспокойство у водителей. Чтобы водители чувствовали себя защищенными, все проверки проводились только в светлое время суток, о рейдах общество информировали заранее.

Рейды показали, что проверки проходили нормально: водители охотно сотрудничали, а некоторые добровольно предлагали проверить их машину. Мы рады, что все проверенные машины были технически исправными – ни одна не превысила нормы загрязнения, не было и утечек жидкостей,“ – сообщает глава Паневежского управления Гинтаутас Андрушкявичюс.

В Паневежисе рейды провели в августе. Было проверено 38 автомобилей. 

В Утене проверили 22 автомобиля. 

В сентябре проверки проводили на территории Шяуляйского управления: в Пакруоисе проверили 39, в Шяуляй – 35, в Тельшяй, Плунге и Мажейкяй – 48 транспортных средств (всего 122).

В конце сентября и начале октября рейды проводили на территории Клайпедского управления, всего проверено 114 автомобилей (60 - в Клайпеде, в Таураге – 34, в Юрбаркасе – 20).

В середине октября проверки проводились на территории Каунасского управления (в Каунасе – 15, в Йонаве – 22, в Кайшядорисе – 18, в Алитусском районе – 25, в Варенском районе – 12, в Пренайском районе – 8, в Шакяй – 24 и в Вилкавишкисе – 11, всего 135). 

В конце октября на территории Вильнюсского управления проверили 41 транспортное средство: в Ширвинтском районе – 10, в Тракайском – 12, в Шальчининкайском – 10, в самом Вильнюсе – 9.

Delfi напоминает, что проверяют легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверяют только автомобили с прогретым двигателем. Автомобили останавливают в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения.

Инспекторы Департамента охраны природы останавливают и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они включают синие огни, специальные сигналы и просят водителя остановиться с помощью громкоговорителя.

Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро.

В проверке участвуют минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы одеты в униформу. Инспектор представляется водителю. По просьбе водителя инспектор предъявляет соответствующее удостоверение.

Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заводит двигатель и жмет на газ. Если в машине нет подключения к сканеру, то используют специальный адаптер, который считает обороты двигателя.

Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) измеряется путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты получают на месте проверки. После проверки водителю вручают акт о ее проведении.

Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.

Смягчено наказание – ждет предупреждение

Поправки к Кодексу административной ответственности вступили в силу в июне этого года. По действующему порядку, в первый раз водителям неисправных авто грозит предупреждение.

Действие техосмотра

С 1 августа 2024 года вступили в силу поправки к указу директора Литовской администрации безопасного транспорта, поэтому водителям дадут больше времени на устранение неполадок до отмены действия техосмотра. По новым правилам, на устранение неполадок дают 7 рабочих дней, если водитель ничего не исправит, техосмотр будет аннулирован. За 7 дней надо починить авто и пройти техосмотр.

Что важно знать

Инспекторы не будут проверять вещи людей, находящиеся в машинах. У них есть право проверить содержимое салона или багажника только в случае серьезных подозрений, что в машине могут находиться вещи, связанные с браконьерством и т.д. Автомобили не будут останавливать в темное время суток.

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