Инспекторы охраны окружающей среды проверили почти 500 автомобилей

„Перед тем как были начаты проверки в обществе появились разные мифы – якобы машины будут останавливать ночью, пассажиров будут высаживать и т.д., это вызвало беспокойство у водителей. Чтобы водители чувствовали себя защищенными, все проверки проводились только в светлое время суток, о рейдах общество информировали заранее.
Рейды показали, что проверки проходили нормально: водители охотно сотрудничали, а некоторые добровольно предлагали проверить их машину. Мы рады, что все проверенные машины были технически исправными – ни одна не превысила нормы загрязнения, не было и утечек жидкостей,“ – сообщает глава Паневежского управления Гинтаутас Андрушкявичюс.
В Паневежисе рейды провели в августе. Было проверено 38 автомобилей.
В Утене проверили 22 автомобиля.
В сентябре проверки проводили на территории Шяуляйского управления: в Пакруоисе проверили 39, в Шяуляй – 35, в Тельшяй, Плунге и Мажейкяй – 48 транспортных средств (всего 122).
В конце сентября и начале октября рейды проводили на территории Клайпедского управления, всего проверено 114 автомобилей (60 - в Клайпеде, в Таураге – 34, в Юрбаркасе – 20).
В середине октября проверки проводились на территории Каунасского управления (в Каунасе – 15, в Йонаве – 22, в Кайшядорисе – 18, в Алитусском районе – 25, в Варенском районе – 12, в Пренайском районе – 8, в Шакяй – 24 и в Вилкавишкисе – 11, всего 135).
В конце октября на территории Вильнюсского управления проверили 41 транспортное средство: в Ширвинтском районе – 10, в Тракайском – 12, в Шальчининкайском – 10, в самом Вильнюсе – 9.
Delfi напоминает, что проверяют легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверяют только автомобили с прогретым двигателем. Автомобили останавливают в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения.
Инспекторы Департамента охраны природы останавливают и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они включают синие огни, специальные сигналы и просят водителя остановиться с помощью громкоговорителя.
Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро.
В проверке участвуют минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы одеты в униформу. Инспектор представляется водителю. По просьбе водителя инспектор предъявляет соответствующее удостоверение.
Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заводит двигатель и жмет на газ. Если в машине нет подключения к сканеру, то используют специальный адаптер, который считает обороты двигателя.
Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) измеряется путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты получают на месте проверки. После проверки водителю вручают акт о ее проведении.
Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.
Смягчено наказание – ждет предупреждение
Поправки к Кодексу административной ответственности вступили в силу в июне этого года. По действующему порядку, в первый раз водителям неисправных авто грозит предупреждение.
Действие техосмотра
С 1 августа 2024 года вступили в силу поправки к указу директора Литовской администрации безопасного транспорта, поэтому водителям дадут больше времени на устранение неполадок до отмены действия техосмотра. По новым правилам, на устранение неполадок дают 7 рабочих дней, если водитель ничего не исправит, техосмотр будет аннулирован. За 7 дней надо починить авто и пройти техосмотр.
Что важно знать
Инспекторы не будут проверять вещи людей, находящиеся в машинах. У них есть право проверить содержимое салона или багажника только в случае серьезных подозрений, что в машине могут находиться вещи, связанные с браконьерством и т.д. Автомобили не будут останавливать в темное время суток.