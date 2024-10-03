2024.10.03 14:52

Инспекторам удалось выяснить, где живет семья Навицкене: установлен факт нарушения

 
ru.DELFI.lt
M. Navickienės šeimos dirbtuvės
M. Navickienės šeimos dirbtuvės
ФОТО: Delfi

После расследования, проведенного порталом Delfi, Вильнюсский муниципалитет провел проверку, чтобы выяснить, не живет ли семья политика Моники Навицкене в мастерской мужа. Служащие муниципалитета выяснили, что „мастерская“ оборудована как жилое помещение для постоянного проживания. Был составлен протокол об административном правонарушении.

Delfi уже писал, что муниципалитету не сразу удалось проверить это помещение, потому что не удавалось вручить регистрированное письмо с уведомлением о проверке мужу политика и самой Навицкене.

Компания мужа бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса Litlab зарегистрирована в здании, которое находится в Павильнисском региональном парке. Delfi выяснил, что там у семьи есть мастерская, в которой, по данным источников, семья постоянно проживает.

По действующим законам, мастерская не может быть местом постоянного проживания . Представители муниципалитета решили проверить информацию, и выяснили, что это так. Правда, проверку затеяли в июле, а смогли провести только 18 сентября.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас 3 октября сказал Delfi, что проверку провели 18 сентября, на ней присутствовал представитель владельца ЗАО Litlab.

„Специалисты муниципалитета попали в помещение и осмотрели его. Выяснилось, что помещения оборудованы как жилые и приспособлены для жизни. Нет признаков того, что здание используют как подсобное помещение“, – сказал он.

Был установлен факт нарушения. „Выяснилось, что здание используют не по назначению. Составлен протокол о нарушении“, – указал Грубинскас.

По его словам, владельцев ждет взыскание. „После составления протокола состоится рассмотрение дела и будет назначен штраф. Будет установлен срок исправления нарушения. После того, как пройдет указанное время, проведут повторную проверку“, – заметил он.

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