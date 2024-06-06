Инспекторам удалось попасть в подземную постройку на территории усадьбы Борисова

В четверг инспекторы констатировали, что распоряжение выполнено - постройку откопали. Они вместе с полицейскими попали внутрь.

Чтобы найти постройку, привлекали и геофизиков, которые установили ее местонахождение. Однако инспекторам не удалось попасть в подземную постройку, поэтому они потерпели поражение в суде. Суд выяснил, что инспекторы составили документ, обязывающий снести постройку, в отношении не того лица. Земля сейчас принадлежит ЗАО Geovika. Владелец ЗАО - гражданин России Борисов. Эта компания владеет большой территорией, которую иногда называют государством в государстве, поскольку она круглосуточно находится под охраной. На территории забором обнесены леса и озера.

Подземной постройкой инспекторы заинтересовались еще в 2016 г. после расследования Delfi.

Будет составлен документ, которым компанию обяжут снести нелегальную постройку. „Пока нет серьезных оснований для ее узаконивания, в соответствии с детальным планом здесь не должно быть таких построек“, – заметил Станисловайтис, сказав, что в постройке ничего не было - ни вещей, ни оборудования.

„Мы попали в помещение, измерили его. Под землей на самом деле есть постройка, длиной 320 м, бетонная, прямоугольная, ширина 2 м, высота 2 м, ЗАО Geovika должно ее узаконить или снести“, – сказал Станисловайтис.

Через час к журналистам, которые ждали за забором, вышел глава инспекции Альбертас Станисловайтис. Он сказал, что компания должна будет снести постройку. По его словам, постройка была пустая изнутри, там не было никакого оборудования.

Ранее предполагали, что под землей может находиться стрельбище или тир, но Станисловайтис не мог этого подтвердить.

„Не могу это комментировать, приезжали представители полиции, собрали какую-то информацию. Я не знаю, нашли ли они что-то. Мы не знаем, для чего предназначалась эта постройка, но никакого оборудования в ней не было, чтобы понять, как его использовали“, – пояснил он.

В здание удалось попасть после того, как представители Geovika откопали часть постройки со стороны входа.