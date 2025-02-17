Инспекция по труду призывает не затягивать с планированием отпусков: напоминает о действующем порядке

В Государственной инспекции по труду подчеркивают, что ежегодный отпуск должен предоставляться не реже одного раза в течение рабочего года. Кроме того, одна из частей ежегодного отпуска не может быть короче 10 рабочих дней (или 12 дней при работе 6 дней в неделю). Если график работы иной, например, работа менее 5 дней в неделю или иное количество дней, то эта часть отпуска должна составлять не менее 2 недель. „Отпуск — это не привилегия, а право, — говорит Ш. Орлавичюс. – Работодатели должны не только предоставить сотрудникам возможность воспользоваться ею, но и обеспечить им возможность по-настоящему качественно отдохнуть. Это особенно важно для поддержания производительности труда, здоровья и благополучия сотрудников“.