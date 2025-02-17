Инспекция по труду призывает не затягивать с планированием отпусков: напоминает о действующем порядке

„Порядок предоставления отпусков — это не просто формальность, а важнейшая мера обеспечения прав работников. Работодатели должны обеспечить, чтобы процесс предоставления отпусков был справедливым, прозрачным и учитывал потребности работников. При формировании очереди необходимо обращать внимание на приоритетные группы работников, а также обеспечить каждому работнику возможность использовать непрерывную часть своего ежегодного отпуска не реже одного раза в течение рабочего года“, — подчеркивает Ш. Орлавичюс.
Порядок предоставления отпусков обычно определяется коллективным договором, соглашением между работодателем и трудовым советом или иными правовыми актами. Если не указано иное, он действует с 1 июня до 31 мая следующего года. Однако важно помнить, что данный порядок может быть скорректирован по взаимному согласию работника и работодателя, если на то есть веские причины.
Кто имеет приоритет при предоставлении отпуска? При установлении очередности предоставления ежегодных отпусков работодатели обязаны учитывать определенные категории работников, имеющие преимущественное право на получение отпуска в удобное для них время. К этим группам относятся:
беременные работницы и работники, воспитывающие хотя бы одного ребенка в возрасте до 3 лет;
работники, воспитывающие как минимум одного ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
работники, имеющие двух и более детей;
лица, использовавшие менее 10 рабочих дней отпуска в предыдущем календарном году;
работники, имеющие неиспользованный ежегодный отпуск за предыдущие трудовые годы.
Следует отметить, что данное требование не распространяется на работодателей, в компаниях которых работает менее 10 сотрудников.
Обеспечение части непрерывного отпуска
В Государственной инспекции по труду подчеркивают, что ежегодный отпуск должен предоставляться не реже одного раза в течение рабочего года. Кроме того, одна из частей ежегодного отпуска не может быть короче 10 рабочих дней (или 12 дней при работе 6 дней в неделю). Если график работы иной, например, работа менее 5 дней в неделю или иное количество дней, то эта часть отпуска должна составлять не менее 2 недель. „Отпуск — это не привилегия, а право, — говорит Ш. Орлавичюс. – Работодатели должны не только предоставить сотрудникам возможность воспользоваться ею, но и обеспечить им возможность по-настоящему качественно отдохнуть. Это особенно важно для поддержания производительности труда, здоровья и благополучия сотрудников“.
Может ли работодатель в одностороннем порядке определять продолжительность отпуска?
Как правило, работодатели не имеют права в одностороннем порядке определять продолжительность отпуска работника при очередности предоставления ежегодных отпусков. Важно понимать, что при формировании такой очереди должно иметь место соглашение между работодателем и работником относительно факта предоставления отпуска, а не навязывание односторонней воли работодателя. В любом случае отказ работодателя предоставить работнику желаемый отпуск в определенное время должен быть обоснованным и справедливым. „В исключительных случаях, — подчеркивает канцлер, — когда работник злоупотребляет своим правом и не использует или не проявляет инициативы в использовании непрерывной части ежегодного отпуска, работодатель может предоставить этот отпуск в одностороннем порядке. Однако это возможно только в том случае, если работодатель установил четкую локальную процедуру, регулирующую действия в подобных ситуациях, например, установив право работодателя включать время ежегодного отпуска работника в очередь на предоставление отпусков“.
Что происходит, если возникнет спор по поводу отпуска?
При возникновении разногласий между работником и работодателем по вопросу предоставления отпуска работники имеют право обратиться в комиссию по трудовым спорам. Это независимое учреждение, которое расследует трудовые споры и помогает обеспечить защиту прав трудящихся.