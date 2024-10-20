Иностранцы, живущие в Литве, выбрали самое красивое слово литовского языка

„В качестве иллюстрации мы выбрали писательницу Жемайте не случайно – ее профиль стал одним из символов литовскости. Именно так обычный литовец может представить себе типичную бабушку. Но для нас Жемайте – пример светского человека, ищущего знаний и новых впечатлений. Много таких людей посещает и нас“, — говорит руководитель проекта MiCenter.

„Только что запущен сайт, на котором будет предоставляться больше информации о жизни и интеграции в Литве, изучении литовского языка. После того, как Сейм решил, что иностранцы, оказывающие услуги, должны будут владеть литовским языком хотя бы на базовом уровне, важно обеспечить, чтобы те, кто хочет выучить язык, были проинформированы о возможностях сделать это не только в MiCenter, но и во всей стране“, - говорит Э. Урбанович.