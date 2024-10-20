Иностранцы, живущие в Литве, выбрали самое красивое слово литовского языка

„Мы приятно удивлены активностью иностранцев, проживающих в Литве - при голосовании мы получили действительно большое количество предложений и голосов. Кроме того, выборы слова активно обсуждались иностранцами, посещавшими MiCenter, в клубах, общинах иностранцев. Мы видим, что литовский язык прекрасен и интересен иностранцам, и они искренне его изучают. Особенно те, кто работает в Литве, у которых есть планы на обустройство будущей жизни“, - говорит руководитель проекта Эдита Урбанович.
Слово „бабушка“ (močiutė) получило наибольшее количество голосов и было выбрано самым красивым словом. За это слово отдали свой голос чуть более четверти проголосовавших (25,4%). Слово „спасибо“ (ačiū) было на втором месте (23,4%), слово „свобода“ (laisvė) — на третьем (20,3%).
Выборы проходили в два этапа - на первом этапе иностранцам, проживающим в Литве, в течение целой недели предлагали самые красивые слова литовского языка в онлайн-форме. Активные иностранцы представили предложения до 180 слов. Последняя десятка состоит из наиболее распространенных вариантов. В него вошли: бабушка, свобода, любовь, солнце, люблю, спасибо, здравствуйте, свет, полотенце, дождь со снегом (močiutė, laisvė, meilė, saulė, myliu, ačiū, labas, šviesa, rankšluostis, šlapdriba). MiCenter предложил еще неделю онлайн-голосования за слово из этого списка. На этом этапе иностранцы проявили еще большую активность – они проголосовали аж 296 раз!
Наиболее активными на выборах были украинцы, турки, американцы, белорусы, итальянцы и испанцы. Иностранцам проявили фантазию и остроумие – среди предложенных вариантов есть жинутке, алус, бучкис, жлибас, блайвиникас (žinutkė, alus, bučkis, žlibas, blaivininkas) и другие слова, не обязательно любимые лингвистами, но очень широко используемые в разговорной речи.
„Если мужчина по фамилии Вакарас женится, его женой будет Вакарене - как красиво“, - обсуждал один из голосовавших.
„Среди предложений часто повторялись слова с буквами ш и ж – ширдяле, шермукшнис, шикшноспарнис, шалтибарщяй (širdelė, šermukšnis, šikšnosparnis, šaltibarščiai) и другие. Возможно, для уха иностранца эта буква, которая в литовском языке произносится очень отчетливо, звучит исключительно?“, - считает Э. Урбанович.
MiCenter использовал образ писательницы Жемайте в иллюстрации финала выборов.
„В качестве иллюстрации мы выбрали писательницу Жемайте не случайно – ее профиль стал одним из символов литовскости. Именно так обычный литовец может представить себе типичную бабушку. Но для нас Жемайте – пример светского человека, ищущего знаний и новых впечатлений. Много таких людей посещает и нас“, — говорит руководитель проекта MiCenter.
По данным Государственного агентства данных, сейчас в Литве проживают более 220 тысяч иностранцев, что составляет около 8% населения страны.
„Только что запущен сайт, на котором будет предоставляться больше информации о жизни и интеграции в Литве, изучении литовского языка. После того, как Сейм решил, что иностранцы, оказывающие услуги, должны будут владеть литовским языком хотя бы на базовом уровне, важно обеспечить, чтобы те, кто хочет выучить язык, были проинформированы о возможностях сделать это не только в MiCenter, но и во всей стране“, - говорит Э. Урбанович.