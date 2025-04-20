Иностранцы в Литве: вызов или ресурс? Как влияют изменения в миграционной политике на экономику, демографию и самих мигрантов

„В таком случае у нас точно будет большое изменение структуры населения страны. Большие города в состоянии интегрировать большое число мигрантов — 10-20 тысяч для них это немного. Сложнее может быть ситуация в малонаселенных регионах. Например, если одному или нескольким предприятиям получится заинтересовать работой большое количество мигрантов, то этническая структура населения рядом с таким местом может измениться. Тем не менее угрозы, что литовцы (в этом случае я говорю не только об этнических литовцах, но и представителях национальных меньшинств Литвы) превратятся в меньшинство в своей стране, по моему мнению, не существует“. Даумантас Стумбрис считает, что большое число мигрантов, несомненно, станет вызовом для Литвы. Их придется интегрировать в общество, принимая во внимание что это будут люди из разных стран, представители разных культур и конфессий. При этом именно успешная интеграция, включая изучение литовского языка и знакомство с культурой страны, является, по мнению эксперта, одним из важнейших факторов, снижающих риски.