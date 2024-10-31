Иностранцам в Литве станут строже выдавать права: переводчиков на экзаменах больше не будет

„Они не просто говорили, но и помогали так, что с первого взгляда не поймешь, что это не только содержание ответа, но и ссылка на то, какой ответ правильный“, - сказал Робертас Литвайтис, главный специалист компании Regitra.
Переводчик, который помогает иностранцам сдавать экзамены в компании Regitra, раскритиковал новую процедуру, заявив, что даже те, кто понимает английский язык, часто проваливают экзамен, потому что переводы, представленные компанией Regitra неясны.
„Переводы сделаны очень плохо, особенно на английском языке. Мои клиенты, которым я перевожу практический экзамен, жалуются, что не могут сдать его с первого раза“, - рассказал переводчик Дарюс Навицкас.
Переводчик утверждает, что сообщил Regitra об ошибках.
„Я сам изучил этот перевод, чтобы внести некоторые изменения, но ответа не последовало“, — сказал Д. Навицкас. „Такие опасения поступают регулярно, но мы считаем их необоснованными, поскольку переводы делают квалифицированные переводчик“, - сказал главный специалист Regitra.
Также и опрошенные иностранцы не жалуются на перевод экзамена.
„Мы говорим по-английски в Пакистане, поэтому для меня это не проблема, переводчик мне не нужен. Я говорю по-английски со своими друзьями и коллегами“, — пояснил собеседник.
„Мой родной язык — арабский, но шесть лет назад я выучил английский. Любой, кто владеет основами английского языка, легко сдаст экзамен“, - сказал другой собеседник. „О переводчике я не думал, потому что знаю английский и мне было очень легко“, - подчеркнул мужчина.
Водительские права, полученные за пределами Евросоюза, действительны в Литве в течение полугода, после чего права необходимо продлевать в европейской стране. Однако получить европейские водительские права можно и быстрее, имея статус студента. Это означает, что мошенники в соседней стране, сдав экзамен с помощью переводчика, смогут водить машину и в Литве.
„Возможно, что какие-то схемы разрабатываются, но цель законодательства - ограничить такие лазейки“, - сказал Р. Литвайтис.
В Литве стремительно растет число граждан третьих стран, работающих водителями, из них трудоустроено более 70 тысяч. В это число не входят работающие перевозчиками. По данным платформы Bolt, подсчитать перевозчиков невозможно, но добавляет, что их должно быть около 2 тысяч.
„Это самый быстрорастущий сектор, если сравнивать количество граждан, прибывающих из третьих стран. За год он увеличился на 35 % работающих по трудовому договору“, - заявил представитель Службы занятости Людас Дапкус.
Рост числа работников в этом секторе - водители - дальнобойщики.
„Каждый второй человек, работающий в этом секторе, выходец из Беларуси, на втором месте Украина, но начинают появляться другие направления, увеличивается число работающих из стран Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана“, - сказал Л. Дапкус.
В этом году также увеличилось количество водителей из Африки.
„Зарегистрировано 245 прибывших из Зимбабве, 60 человек из Вьетнама, увеличивается число водителей из Индии, из Пакистана - уже около полутора тысяч“, - сообщил Л.Дапкус.
Теперь иностранцам легко стать водителем в Литве. Однако со следующего года условия их трудоустройства будут ужесточены.
„Вступают в силу новые требования - не только должны быть водительские права европейские или стран НАТО, но также человек не должен иметь долгов перед государством, у него должна быть безупречная репутация“, - сказала главный специалист Министерства транспорта Юргита Кеблене.
Некоторые из опрошенных Regitra иностранцев заявили, что не собираются работать водителями после получения литовских водительских прав, но не исключают такой возможности.
„Я хочу иметь права для себя, но, возможно, они пригодится для работы в будущем“, — сказал мужчина.
„Возможно, я буду использовать их и для бизнеса, сейчас сдам на категорию В, позже, может быть, на категорию С, может, когда-нибудь сертификат пригодится и на работе“, - сказал мужчина.
В сентябре были пойманы четыре переводчика, содействовавшие мошенничеству, благодаря им было незаконно сдано более 30 экзаменов. Некоторые иностранцы уже получили водительские права и ездят. Их водительские права аннулируются. Однако точное количество иностранцев, получивших водительские права нелегально, неизвестно.