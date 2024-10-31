Иностранцам в Литве станут строже выдавать права: переводчиков на экзаменах больше не будет

Ежегодно в Литве теоретический экзамен на водительские права сдают более 5 тысяч иностранцев. Теперь они могут сдавать экзамен на литовском, английском, русском или родном языке, наняв переводчика за свой счет. В этом году Regitra выяснила, что некоторые иностранцы мошенничали, сдавая экзамен по теории. Им ответы давали переводчики, поэтому с января переводчиков на экзамен по теории уже нельзя будет приводить, пишет портал MadeinVilnius.