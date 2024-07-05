Иностранца шокировала цена на вино в центре Вильнюса: наценка ненормальная

„Аргументов, объясняющих цену, немало, но есть аргументы, и в пользу того, почему она должна быть меньше.

Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас обратил внимание на то, что ресторанный сектор - это специфическая сфера, где не всегда действует экономическая логика.

Спор шел об итальянском вине, которое в магазинах стоит 6-8 евро. Мужчина утверждает, что в ресторане оно стоило 45 евро.

Он не ответил на просьбу Delfi прокомментировать ситуацию, а винная обещала прокомментировать разве что свое меню.

„Я понимаю, что рестораны применяют наценки на свои услуги, но серьезно... Вино, которое стоит 6,45 евро в магазине, в ресторане 45 евро!“, – писал в социальной сети Facebook мужчина, назвав такие расценки преступными.

И если говорить о рыночной экономике, тогда есть выбор, возможность торговаться, в ресторане такой возможности нет, мы выбрали ресторан, там не поторгуешься, надо платить“, – сказал Визицкас.

По его словам, цены на вино в ресторанах вообще сложно с чем-то сравнивать.

„Тут много аспектов, в первую очередь, рестораны „обязаны“ брать больше, такой у них статус. Если человек в еде плохо разбирается, говорит: хорошо, за такое блюдо больше 20 евро платить не буду, то что касается вина, тут особенно не с чем сравнить.

В конкретном случае человек сумел сравнить и увидел, что наценка большая“, – сказал основатель Pricer.lt.

Однако он заметил, что у ресторанов есть и объективные расходы.