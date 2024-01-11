Информация для водителей: из-за гололедицы погодные условия на дорогах Литвы сложные

По данным на утро четверга, дороги в стране влажные, мокрые, во многих местах, особенно на юге и севере Литвы скользкие из-за образовавшейся гололедицы. На востоке страны на дорогах слякоть, мокрый снег, местами образовались колеи, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.