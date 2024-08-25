Информация для тех, кто получил йодид калия: через полгода придется снова пойти в аптеку

„Мы, как и другие жители, получили таблетки в аптеке“, – сказала Симона.
Недавно она проверила срок годности препарата: „Он скоро истечет. Что будет дальше?“
Старший специалист Центра по чрезвычайным ситуациям Сандра Идене сказала журналистам LNK: „Срок годности препарата, который раздали в 2020 г., истекает в конце этого года, 31 декабря. Срок действия препаратов второй партии истекает 28 февраля 2025 года“.
Йодид калия бесплатно раздали жителям 16 муниципалитетов, проживающим в радиусе 100 км от Белорусской АЭС.
„Центр инициировал закупку 5 млн. таблеток йодида калия, чтобы обновить запасы. Эти таблетки передадут центрам здравоохранения, муниципалитетам и Службе скорой помощи.
Мы планируем получить их в конце года. Мы передадим их муниципалитетам, которые раздадут их жителям“, – пояснила Идене.
Эти таблетки обойдутся в 530 000 евро.
Семейный врач Каролинишкской поликлиники Ирмантас Алекса сказал, что йодид калия с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя употреблять: „Иначе не избежать ущерба для здоровья. Может проявиться острое воспаление поджелудочной железы – панкреатит“.
Провизор сети аптек Eurovaistinė Миндаугас Рутале сказал: „Таблетки йодида калия предназначены для насыщения щитовидки йодом, который не радиоактивен, так щитовидка будет защищена от радиоактивного йода. Спиртовой раствор йода нужен для дезинфекции ран“.
Провизор сети аптек Camelia Римвидас Блинас сказал: „Таких пациентов, которые сами хотели бы купить йодид калия, бывает немного. Сделать это можно: в каждой аптеке может быть этот препарат, если его нет, аптека может его заказать – поставки нормальные“.
Рутале заметил, что наблюдается интерес к этому препарату: „Бывает такое, что люди приходят и покупают. Рецепт на этот препарат не нужен“.
Представители Центра радиационной безопасности советуют не пить эти таблетки без необходимости.
Блинас подтвердил, что эти таблетки не принимают профилактически: „Их надо употреблять лишь в том случае, если произошла ядерная катастрофа. Госучреждения сообщат о такой необходимости“.
„Если случится катастрофа, препарат надо принять как можно скорее. Максимум через 8 часов“, – советует Рутале.
Муниципалитеты информируют жителей, когда они смогут получить препарат в аптеках.
Препарат с истекшим сроком годности следует вернуть в аптеку.