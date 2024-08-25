Информация для тех, кто получил йодид калия: через полгода придется снова пойти в аптеку

Мы планируем получить их в конце года. Мы передадим их муниципалитетам, которые раздадут их жителям“, – пояснила Идене.

Старший специалист Центра по чрезвычайным ситуациям Сандра Идене сказала журналистам LNK: „Срок годности препарата, который раздали в 2020 г., истекает в конце этого года, 31 декабря. Срок действия препаратов второй партии истекает 28 февраля 2025 года“.

Недавно она проверила срок годности препарата: „Он скоро истечет. Что будет дальше?“

„Мы, как и другие жители, получили таблетки в аптеке“, – сказала Симона.

Эти таблетки обойдутся в 530 000 евро.

Семейный врач Каролинишкской поликлиники Ирмантас Алекса сказал, что йодид калия с истекшим сроком годности ни в коем случае нельзя употреблять: „Иначе не избежать ущерба для здоровья. Может проявиться острое воспаление поджелудочной железы – панкреатит“.

Провизор сети аптек Eurovaistinė Миндаугас Рутале сказал: „Таблетки йодида калия предназначены для насыщения щитовидки йодом, который не радиоактивен, так щитовидка будет защищена от радиоактивного йода. Спиртовой раствор йода нужен для дезинфекции ран“.