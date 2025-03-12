Инфляция в Литве: какие товары и услуги подорожали в феврале?

Цены на потребительские товары за месяц увеличились на 0,4 проц., тогда как цены на услуги выросли на 0,9 проц.
По данным службы, на стоимость товаров и услуг наибольшее влияние оказал рост цен на табачные изделия, спиртные напитки, отпускные поездки, горюче-смазочные материалы, вино и винную продукцию, пиво, теплоэнергию, пассажирские авиаперевозки, а также снижение цен на другие средства, принадлежности ухода за собой, хлебобулочные и зерновые изделия, а также обувь.
Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 0,7 проц., рыночные цены – на 0,5 проц.
Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 3 проц. обусловлен повышением цен на табачные изделия (3,8 проц.), вино и винную продукцию (3,4 проц.), спиртные напитки (3 проц.) и пиво (2 проц.).
Цены на товары и услуги в группе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива выросли на 0,8 проц. Больше всего выросли цены на жидкое топливо (2,9 проц.), на водоснабжение и другие различные жилищные услуги (2,2 проц.), а также на тепловую энергию (1,6 проц.). Товары и материалы для содержания и ремонта дома подешевели на 0,1 проц.
Цены на товары и услуги сферы отдыха и культуры выросли на 0,9 проц. Больше всего выросли цены на путевки (4,2 проц.) и цветы (2,9 проц.), а снизились цены на услуги музеев (2,8 проц.), игрушки, игры и хобби (2,3 проц.), а также садовую продукцию (1,4 проц.).
Цены на транспортные товары и услуги выросли на 0,6 проц. Изменение обусловлено ростом цен пассажирские авиаперевозки (12,1 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,7 проц.), бензин (0,8 проц.), но на 1,9 проц. снизились цены на запасные части и аксессуары для личных транспортных средств.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 0,2 проц. Больше всего подорожали свежие и охлажденные морепродукты, шампиньоны, десерты на основе шоколада и какао, детское питание, кофе, но подешевели замороженные морепродукты, консервированные и готовые овощи, орехи, чай и сладости подешевели. Также изменились цены на некоторые свежие овощи и фрукты: больше всего выросли цены на манго, капусту, авокадо, морковь и сладкий перец, но снизились цены на брокколи, апельсины, виноград, лимоны и дыни.
Годовая инфляция в феврале, по сравнению с февралем 2024 г., составила 3,5 проц. На годовую инфляцию наибольшее влияние оказал рост цен на теплоэнергию, услуги общепита, табачные изделия, горюче-смазочные материалы, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, отпускные поездки, спиртные напитки, пиво, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного автотранспорта, медицинские услуги, фармацевтические изделия, а также снижение цен на электроэнергию и газ.
Цены на потребительские товары за год увеличились на 2,5 проц., цены на услуги – на 5,8 проц.
Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год выросли на 1,4 проц., тогда как рыночные цены выросли на 3,8 проц.