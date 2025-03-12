Инфляция в Литве: какие товары и услуги подорожали в феврале?

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 0,2 проц. Больше всего подорожали свежие и охлажденные морепродукты, шампиньоны, десерты на основе шоколада и какао, детское питание, кофе, но подешевели замороженные морепродукты, консервированные и готовые овощи, орехи, чай и сладости подешевели. Также изменились цены на некоторые свежие овощи и фрукты: больше всего выросли цены на манго, капусту, авокадо, морковь и сладкий перец, но снизились цены на брокколи, апельсины, виноград, лимоны и дыни.