2025.03.12 11:32

Инфляция в Литве: какие товары и услуги подорожали в феврале?

 
Nuotraukos - 111
Nuotraukos - 111
ФОТО: PHOTOBUAY | Shutterstock

В феврале 2025 года по сравнению с январем цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,6 проц., сообщает Государственное агентство данных. В феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года инфляция составила 3,5 проц.

Цены на потребительские товары за месяц увеличились на 0,4 проц., тогда как цены на услуги выросли на 0,9 проц.

По данным службы, на стоимость товаров и услуг наибольшее влияние оказал рост цен на табачные изделия, спиртные напитки, отпускные поездки, горюче-смазочные материалы, вино и винную продукцию, пиво, теплоэнергию, пассажирские авиаперевозки, а также снижение цен на другие средства, принадлежности ухода за собой, хлебобулочные и зерновые изделия, а также обувь.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, выросли на 0,7 проц., рыночные цены – на 0,5 проц.

Рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 3 проц. обусловлен повышением цен на табачные изделия (3,8 проц.), вино и винную продукцию (3,4 проц.), спиртные напитки (3 проц.) и пиво (2 проц.).

Цены на товары и услуги в группе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива выросли на 0,8 проц. Больше всего выросли цены на жидкое топливо (2,9 проц.), на водоснабжение и другие различные жилищные услуги (2,2 проц.), а также на тепловую энергию (1,6 проц.). Товары и материалы для содержания и ремонта дома подешевели на 0,1 проц.

Цены на товары и услуги сферы отдыха и культуры выросли на 0,9 проц. Больше всего выросли цены на путевки (4,2 проц.) и цветы (2,9 проц.), а снизились цены на услуги музеев (2,8 проц.), игрушки, игры и хобби (2,3 проц.), а также садовую продукцию (1,4 проц.).

Цены на транспортные товары и услуги выросли на 0,6 проц. Изменение обусловлено ростом цен пассажирские авиаперевозки (12,1 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,7 проц.), бензин (0,8 проц.), но на 1,9 проц. снизились цены на запасные части и аксессуары для личных транспортных средств.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 0,2 проц. Больше всего подорожали свежие и охлажденные морепродукты, шампиньоны, десерты на основе шоколада и какао, детское питание, кофе, но подешевели замороженные морепродукты, консервированные и готовые овощи, орехи, чай и сладости подешевели. Также изменились цены на некоторые свежие овощи и фрукты: больше всего выросли цены на манго, капусту, авокадо, морковь и сладкий перец, но снизились цены на брокколи, апельсины, виноград, лимоны и дыни.

Годовая инфляция в феврале, по сравнению с февралем 2024 г., составила 3,5 проц. На годовую инфляцию наибольшее влияние оказал рост цен на теплоэнергию, услуги общепита, табачные изделия, горюче-смазочные материалы, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, отпускные поездки, спиртные напитки, пиво, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного автотранспорта, медицинские услуги, фармацевтические изделия, а также снижение цен на электроэнергию и газ.

Цены на потребительские товары за год увеличились на 2,5 проц., цены на услуги – на 5,8 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год выросли на 1,4 проц., тогда как рыночные цены выросли на 3,8 проц.

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