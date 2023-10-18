Инфаркт бывает и у людей младше 30 лет: врачи предупреждают – литовцы игнорируют несколько важных симптомов

"Мы не должны забывать, что мы, литовцы, и все пациенты стран Восточной Европы генетически относимся к странам, в которых жители больше подвержены риску заболевания сердечно-сосудистыми болезнями. У южан больше плюсов – их образ жизни, окружение, возможности выбора пищи и установившиеся традиции снижают риск развития таких болезней. Как для врачей, так и для общества и политиков, работающих в сфере здравоохранения, это вызовы", – сказал Кубилюс.

По словам кардиолога, в будущем заболеваемость этими болезнями только будет расти и коснется все более молодых людей. Раньше считали, что сердечно-сосудистые болезни касаются лишь возрастных пациентов, но врачи подчеркивают – сегодня молодой возраст не защищает от угрозы заболевания этими болезнями.

"У нас есть новое понятие – биологический возраст, это возраст по документам, а есть возраст наших сосудов. Не так давно в отделение интенсивной терапии попал молодой человек, которому не было и 30 лет. Когда мы сказали родителям, что у него инфаркт миокарда, они очень удивились, сказали, что это болезнь пожилых людей. (…) В случае с этим пациентом, факторами риска было курение, некорректировавшийся уровень холестерина (мужчина не знал, что он повышен), повышенное давление, недостаточная физическая активность. Все это привело к тому, что возраст его сосудов был на 20 лет больше реального возраста пациента", – сказал Кубилюс.