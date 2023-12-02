Индекс культуры самоуправлений: лидером остается Неринга, худшие результаты показал Висагинас

"На первом месте Нерингское самоуправление, на втором месте остается Вильнюс, как и в 2021 году, а на третьем, как и в 2021 году, Зарасай. Четвертую позицию занимает Друскининкай", - рейтинги Индекса культуры самоуправлений 2022 г. в пятницу представила автор идеи и исследования, ученый Вильнюсского университета Кристина Мажейкайте.

"Далее следуют Бирштонас, который с 7 места поднялся на 5, Аникщяй, опустившийся с 5 места на 6. Ярко выделяется Молетай, который поднялся с 18 места на 7. Сколько нам приходилось общаться с представителями Молетай, мы, наверное, не можем не отметить появление там бизнеса и общего оживления", - сказала К. Мажейкайте.

В десятку также вошли Варена, которая с 2021 г. поднялась с 10 места на 8, и Каунас, поднявшийся с 11 позиции на 9.

"Десятое место занимает город Ширвинтос, опустившийся с 6 позиции. Нижние позиции рейтинга занимают Шяуляй, Алитус и Висагинское самоуправление", - на презентации сказала ученый.