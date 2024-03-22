Именные номера вызвали переполох: можно ли получить штраф за номер NAT0?

Некоторые участники дискуссии сказали, что этот номер может быть родительным падежом имени Натас (в литовском Р.П. этого имени пишется Нато). Поскольку в номере должна быть хотя бы одна цифра, буква O была заменена нулем.
Такую версию, как вариант порталу указали и представители компании Regitrа.
Пресс-секретарь компании Лукас Восилюс сказал Delfi, что в действующем порядке нет запрета на использование в качестве номерного знака названия юридических лиц - как национальных, так и международных.
"Надо отметить, что номер был выдан в рамках действующего порядка. Он состоит из букв NAT и цифры 0, Это не то же самое, что аббревиатура NATO (North Atlantic Treaty Organization). Кроме того, этот номер может означать, что имя водителя Натас и использоваться в родительном падеже", – сказал Восилюс.
Представитель Regitrа сказал, что сейчас в Литве выдают серию номеров, начинающихся с букв NAT, а комбинация букв NAT и цифр 001 - NAT001 - может читаться как NATO01.
Всилюс сказал, что при выдаче именных знаков компания оценивает заказчика по действующему порядку.
"Именной номер можно составить и самостоятельно. Максимальное количество символов в нем - 6, как минимум один из символов - это цифра.
При составлении комбинации многое зависит от клиента, но есть и особые требования. Например: нельзя использовать вульгарные, жаргонные слова и слова, вызывающие отрицательные ассоциации, мат, слова, которые можно расценить, как унижение, разжигание розни, дискриминацию группы людей. В соответствии с порядком, надпись не может совпадать с названием нацистской Германии, стран СССР, названием нацистских или коммунистических организаций, фамилиями их руководителей, их инициалами", – сказал Восилюс.
По словам представителя Regitrа, именной номер оценивает специальная комиссия, состоящая из специалистов разных сфер, поэтому заявки рассматриваются всесторонне.
"Мы заметили, что клиенты при составлении именных номеров выбирают какие-то комбинации, которые имеют для них какое-то личное значение. Например, цифры совпадают с датой рождения, счастливыми цифрами, номером любимого игрока, буквы с именем и т.д. Часто компании используют номера для рекламы", – рассказал Восилюс.