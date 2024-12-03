Игорь: в армии Литвы есть место и русским, и полякам, и белорусам

- Ты приходишь в школу, урок идет сорок пять минут, рассказываешь об армии, как происходит призыв и… вместо сорока пяти минут ты только полчаса говоришь детям о том, что не надо бояться, отвечаешь на их вопросы, на то, что их интересует. Обычно после урока очень часто тебя окружают на перемене и спрашивают, спрашивают. Ты должен побороть их страхи и развеять все мифы, что пойдешь в армию, ты поляк или русский, и все над тобой чуть ли не будут издеваться и тебя будут гонять, тиранить. Такого – нет! И ты пытаешься их переубедить.