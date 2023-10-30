Игналинской атомной электростанции передано новейшее противодроновое оборудование

" (...) стремительно развивающиеся технологии беспилотных летательных аппаратов могут использоваться как в разведывательных целях, так и для транспортировки грузов, которые могут представлять прямую угрозу как людям, так и критически важной инфраструктуре. Вокруг электростанции введена бесполетная зона, поэтому установка такого оборудования для нас исключительно важна", — сказал руководитель ИАЭ Линас Баужис, добавив, что необходимо обеспечить полную безопасность объекта и людей.