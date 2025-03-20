Идею „Зари Немана“ в парламенте блокирует не только оппозиция, свое слово сказал и премьер

Delfi уже сообщал, что члены комитета по охране окружающей среды Айсте Гедвилене, Симонас Гентвилас и Лигита Гирскене заявили, что не поддерживают эту идею.
Против этого предложения выступает и демократический союз „Во имя Литвы“. Его представитель Томас Томилинас сказал Delfi, что домики в лесу - это плохая идея.
В четверг журналисты интересовались позицией премьер-министра Палуцкаса. Он считает, что парламент должен рассмотреть этот проект и представить решение. Палуцкас не считает идею плохой.
„Я думаю, что эта идея окружена какими-то теориями заговора и страшными вещами. Но если взглянуть на ту же Швецию, Финляндию (Скандинавские страны), то там есть небольшие домики в лесах без какой-либо дополнительной инфраструктуры и т.д. Конечно, на охраняемых территориях не должно быть даже минимального строительства. Однако у парламента есть моральное право обсудить это предложение, а не демонизировать его сразу же, как желание уничтожить литовские леса. Я думаю, это нерациональный подход“, – сказал премьер.
Delfi писал, что в проекте речь идет о лесах IV категории, таких лесов в Литве больше всего. Лес этой категории в Тельшяйском районе есть у самого Гедвиласа, который подготовил проект.
Журналисты спросили у премьера, может, в парламенте есть другие заинтересованные лица?
Он ответил: „Люди должны декларировать свои интересы, как это указано в законе“.
Томилинас скептически оценил идею строительства таких домиков.
„Я отношусь к этому скептически. Я думаю, что у нас нет таких проблем, как в Норвегии, где домики строят в горах. Они это делают потому, что в случае, если кто-то заблудится, то не сможет добраться до цивилизации. Чтобы не замерзнуть и не умереть, люди строят такие домики в горах. У нас с сообщением все нормально. Не надо придумывать такие искусственные вещи, мы прекрасно знаем, что могут быть случаи злоупотребления“, – сказал он.
По его словам, обсудить этот вопрос можно, но он не видит потребностей в таких переменах. Он также акцентировал, что общество чувствительно к вопросу охраны леса: „Надо беречь наши леса. Мы понимаем, что их не так много осталось. Общество чувствительно к вопросу лесов“.
Поскольку предлагается разрешить строительство в лесах четвертой категории, которых в Литве больше всего, домики появятся почти повсюду. Он предлагает приспособить для отдыха усадьбы у леса, которых в Литве достаточно много.
„У нас есть огромное количество заброшенных усадеб, надо поощрять инвестиции там, где есть дороги. Есть вымершие деревни, людей пугают заброшенные усадьбы. Мне кажется, что около каждого леса на расстоянии нескольких километров есть деревня“, – сказал депутат.
Министр охраны окружающей среды Повилас Подярскис одобряет идею строительства таких домиков. Он считает, что в таком случае уменьшаться масштабы вырубки лесов.
Томилинас скептически оценил такой аргумент.
„Дискуссия об ужесточении ведется, уже готов проект. Обсуждают вопрос лесов II, III категории. В мае, возможно, мы будем обсуждать проект. Но когда я слышу такой механизм компенсации, это похоже на анекдот. не все будут строить домики на деревьях. Очень странно звучит. Леса есть разные. Мне кажется, сами владельцы будут оскорблены, если им предложат компенсацию в виде домиков на деревьях“, – сказал он.
„Я дискуссию принимаю нормально. Не надо друг друга обвинять в коррупции. У каждого есть право поднимать вопросы и аргументировать их. Но у нас есть право не одобрять такое предложение. Если увидим, что это интересы лоббистов, сделаем дискуссию более острой. предложил депутат, посмотрим, что думает министерство“.
Общественных деятелей удивило, что Йонаускас одобряет такое проект.
Томилинас заметил, что не согласен с аргументами Йонаускаса и заверил, что фракция демократического союза „Во имя Литвы“ проект не поддержит.