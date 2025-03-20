Идею „Зари Немана“ в парламенте блокирует не только оппозиция, свое слово сказал и премьер

„Я отношусь к этому скептически. Я думаю, что у нас нет таких проблем, как в Норвегии, где домики строят в горах. Они это делают потому, что в случае, если кто-то заблудится, то не сможет добраться до цивилизации. Чтобы не замерзнуть и не умереть, люди строят такие домики в горах. У нас с сообщением все нормально. Не надо придумывать такие искусственные вещи, мы прекрасно знаем, что могут быть случаи злоупотребления“, – сказал он.