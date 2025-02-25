Идея 0 промилле уже вызвала ажиотаж: мнения представителей водителей и полиции

Полиция такое предложение поддерживает, считает, что это будет способствовать лучшему самоконтролю водителей. Есть немало водителей, которые немного превышают допустимый показатель и говорят в свое оправдание, что не думали о последствиях. Быть может, после изменения порядка водителям перестанут предлагать даже рюмочку или бокал алкоголя.

„Полиция уже в течение некоторого времени придерживается той же позиции, время от времени возникают дискуссии о 0-ой толерантности. Мы всегда говорим о том, что употребление алкоголя, независимо от количества, не может сочетаться с вождением. Аргументы следующие – полиция выявляет водителей в организме которых бывает 0,43-0,44 промилле, тогда они говорят, что хорошо себя чувствовали, выпили бокал пива или вина и думали, что все будет хорошо. А по закону - человек пьян, его ждут последствия – административное наказание и лишение прав.