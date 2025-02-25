Идея 0 промилле уже вызвала ажиотаж: мнения представителей водителей и полиции

Шуките-Корсаке заверила, что такой вопрос - результат ее опыта работы в отделении скорой помощи. Она видела не раз пострадавших в ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. Кроме того, ей кажется странным, что на работе, где невелик риск причинения вреда, люди должны быть трезвыми, а водители могут немного выпить.
„Если человек работает за столом, в организме должно быть не больше 0,2 промилле, а в организме водителя – 0,4. Где логика? В организме водителя, который участвует в движении промилле может быть больше, чем у канцелярского работника, сидящего в кабинете. Это тема для дискуссии. Никто не говорит, что надо сразу готовить проект закона. Это тема для дискуссии, об этом надо говорить. б этом нельзя забывать“, – сказала Žinių radijаs Шуките-Корсаке.
Ежегодно полиция останавливает 10 000 нетрезвых водителей. В прошлом году по вине пьяных водителей погибли 7 человек, пострадали больше 100.
Полиция такое предложение поддерживает, считает, что это будет способствовать лучшему самоконтролю водителей. Есть немало водителей, которые немного превышают допустимый показатель и говорят в свое оправдание, что не думали о последствиях. Быть может, после изменения порядка водителям перестанут предлагать даже рюмочку или бокал алкоголя.
„Полиция уже в течение некоторого времени придерживается той же позиции, время от времени возникают дискуссии о 0-ой толерантности. Мы всегда говорим о том, что употребление алкоголя, независимо от количества, не может сочетаться с вождением. Аргументы следующие – полиция выявляет водителей в организме которых бывает 0,43-0,44 промилле, тогда они говорят, что хорошо себя чувствовали, выпили бокал пива или вина и думали, что все будет хорошо. А по закону - человек пьян, его ждут последствия – административное наказание и лишение прав.
Полиция запрещает таким садиться за руль, чтобы они никого не покалечили. Я думаю, что 0-ая толерантность помогла бы избежать ненужного риска“, – сказал Dienos представитель полиции Витаутас Грашис.
В разных странах мира и Европы в этой сфере действует разный регламент. В одних - 0-ая толерантность, в других до 0,8 промилле.
„В Литве водители мотоциклов, автобусов, грузовиков должны быть абсолютно трезвыми, какое-то время были жалобы, якобы дискриминация определенной группы водителей, но сейчас таких проблем нет“, – сказал Грашис.
Он считает, что было бы честно, если бы одно правило действовало для всех. Однако президент Клуба мотоциклистов Виргиниюс Аучина сказал, что привык к действующим правилам, а толерантность должна быть.
„Я думаю, все же должны оставить какую-то толерантность, не хотел бы говорить о 0. Я понимаю, если есть допустимые нормы, есть какой-то соблазн – выпью и ничего не будет. Я же с этим не согласен. Есть другие напитки, тот ж квас, лекарства могут повлиять. Если выпить два стакана кефира, вряд ли будет 0“, – сказал Аучина.
Профессор Вильнюсского университета адвокат Людвика Мешкаускайте сказала, что для всех перемен нужны обоснованные аргументы. По ее словам, нужно больше анализа, поможет ли такое изменение повысить безопасность.
„Должны быть какие-то исследования, которые покажут, что водители с 0,1-0,2 промилле чаще совершают ДТП. Нужен более глубокий анализ, как в других странах. В некоторых странах, например, в Испании, 0,8 промилле допускается.
Первое – я не вижу веских аргументов, надо ли менять, ведь и сейчас у нас не всем можно 0,4 промилле, в некоторых случаях действует 0-ая толерантность“, – сказала Мешкаускене.
Президент Союза водителей Вигилиюс Садаускас согласился с адвокатом и дополнил ее слова исследованиями. Якобы много лет назад выяснилось, что минимальная концентрация алкоголя в организме никак не влияет на вождение.
„Провели миллион исследований. Недаром в мире всегда была норма, и некоторые страны ее сохранили – 0,8 промилле. Научные исследования показали и проведенные в Литве исследования показали – до 0,5 промилле никакого особого влияния, а до 0,8 промилле влияние не мешает вождению. ВОЗ заказывала многие исследования и не смогла добиться снижения порога“, – сказал Садаускас.
„Чтобы сделать что-то хорошее в этой сфере, мы, не думая, начинаем ужесточать. Не нужны исследования, анализы, они есть, почитайте. Литовский союз водителей в 2002 году проводил исследование на закрытой площадке. Когда в организме было 0,9 промилле, появлялась неверная реакция, замедленная. Из 20 участников такое было только у тех, кто не относился к числу водителей-профессионалов, т.е. у них не было категорий C, D“, – прибавил он.
24 февраля идею 0 промилле критически оценил спикер парламента Саулюс Сквернялис. Он считает, что пьяные водители не являются самой большой угрозой, поэтому в этой сфере не нужны изменения. .