Идет подготовка к вывозу бронемашины: на полигон прибыла американская тяжелая техника

Кремлевские пропагандисты не упускают случая по-своему интерпретировать трагедию, которая произошла на полигоне в Пабраде. В публикации насмехаются над погибшими военными, утверждают, что они были пьяны или в состоянии наркотического опьянения. Заявляют, что американцы, находящиеся в Европе, не дисциплинированы. Насмешки слышатся и в адрес Литвы, ее называют одним большим болотом, где все запущено и тонут даже военные НАТО, поэтому русским даже не надо вмешиваться.