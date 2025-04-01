Идет подготовка к вывозу бронемашины: на полигон прибыла американская тяжелая техника

В полдень журналисты Delfi зафиксировали, как к месту происшествия ехали две бронемашины M88, другая техника.
На болоте продолжается поиск четвертого военного. Командование Армии США в Европе и Африке повторило, что намерено вернуть военного домой.
В поисках участвуют и польские инженеры. В операции участвуют эстонские военные со служебными собаками, в операции участвует и служебная собака Литовской армии.
Во вторник, в 18 часов, у здания посольства США состоится акция почтения памяти погибших американских военных минутой молчания.
Решается вопрос прощания с погибшими военными.
Между тем пропаганда недружественных стран не дремлет. Белорусская таможня объявила, что задержала американца, который нелегально приехал в Беларусь в пустом товарном вагоне. СОГГ заявила, что эта история не имеет ничего общего с происшествием на полигоне.
Кремлевские пропагандисты не упускают случая по-своему интерпретировать трагедию, которая произошла на полигоне в Пабраде. В публикации насмехаются над погибшими военными, утверждают, что они были пьяны или в состоянии наркотического опьянения. Заявляют, что американцы, находящиеся в Европе, не дисциплинированы. Насмешки слышатся и в адрес Литвы, ее называют одним большим болотом, где все запущено и тонут даже военные НАТО, поэтому русским даже не надо вмешиваться.