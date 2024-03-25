Идет настоящая весна: воздух прогреется до 18 градусов

В Вильнюсе днем пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.
Во вторник погода почти не изменится. Ночью будет облачно с прояснениями. На востоке и на севере страны местами возможны небольшие осадки, в основном дожди. Местами утром прогнозируют гололед и туман. Будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем также будет облачно. На востоке еще возможны небольшие осадки. Днем будет 7–12 градусов тепла.
В среду Литва попадет в зону действия Атлантического циклона. Усилится ветер. Небо будет облачным с прояснениями, но особых осадков не ожидается. Потеплеет, воздух прогреется до 9–14 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.
В четверг приблизится циклон, будет дуть сильный юго-восточный ветер, увеличится облачность, особенно на западе страны, однако дожди начнутся лишь поздно вечером. Днем будет сухо, тепло. Ночью будет 2–7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11–16 градусов, на юго-западе может быть немного теплее.
В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью пройдут сильные дожди, днем осадки ожидаются на северо-востоке. Ночью будет 4–8 градусов тепла, во многих районах воздух прогреется до 14–17, на юге до 18–19 градусов тепла, только на северо-западе будет прохладнее.
Согласно прогнозам, в пасхальные выходные установится зона более высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, небольшие дожди прогнозируются только на севере страны. Ветер понемногу успокоится. Ночи будут теплыми, а днем ожидается почти летнее тепло.