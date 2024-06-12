И водителя, и пассажира теперь могут оштрафовать на сумму до 140 евро

Сейм ужесточил Кодекс административных проступков. Если вы хотите освежиться баночкой холодного лимонада во время поездки на автомобиле и сидите на пассажирском сиденье, полиция не обратит на вас внимания. Однако если охлаждающие напитки заменить пивом, вас могут оштрафовать на сумму до 140 евро.
Согласно новым поправкам, ни водители, ни пассажиры не могут распивать водку, пиво, вино или другой алкоголь, хранить и перевозить его в открытой упаковке в салоне автомобиля. Данное требование не будет распространяться на пассажиров транспортных средств с ограниченными возможностями только в том случае, если кабина отделена от водителя, например в лимузинах, автобусах.
„Наказывать можно будет и водителей, и пассажиров. Если такое нарушение совершат несколько человек, все они будут наказаны. Особенно молодые люди, в летний период, когда окна открыты, высовываются из окон и пьют спиртные напитки, мешают водителю, не дают ему сосредоточиться“, - заявил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
Штраф до 140 евро
Если порядок нарушат только пассажиры, водитель не будет наказан. Этот запрет уже действовал в Литве и раньше, но кодекс был несовершенным и в реальности не работал: наказывать могли только водителей и то лишь символическим штрафом в десять евро.
„Раньше оштрафовать могли только водителя, и водители часто оспаривали такое нарушение. Говорили, что я не видел, не мог повлиять, был сосредоточен на вождении“, - рассказал Р.Матонис.
За первое нарушение полиция выпишет штраф от 40 до 100 евро. Если правонарушение будет совершено повторно, штраф увеличится со 100 до 140 евро. И правящая партия, и оппозиция единогласно проголосовали за изменения в кодекс.
„Сотрудники полиции, которые ежедневно видят дорожно-транспортные происшествия, когда из-за употребления алкоголя или алкогольного опьянения гибнут пассажиры, а также гибнут совершенно невинные люди, обратились с просьбой залатать те пробелы, которые существуют сегодня. Чтобы пассажиры не злоупотребляли алкоголем во время движения транспортного средства, обзаведитесь столиком, местом, где сможете отдохнуть, насладиться напитком. Если бы на водителя не оказывалось такого влияния, у него не возникло бы искушения сделать один другой глоток“, - сказал Вилюс Семешка, член Сейма, консерватор.
Аварии по вине пьяных водителей зачастую заканчиваются трагически. Например, в конце февраля этого года пьяный водитель BMW устроил аварию в Панявежском районе. По его вине погибли отец и его трехлетний сын, которые ехали в другой машине.
Держите это пиво в руке, но держите его закрытым. Если вы едете из пункта А в пункт Б, вы едете куда-то, чтобы доехать. Если хочешь что-то отпраздновать, празднуй там, а не в дороге.