И водителя, и пассажира теперь могут оштрафовать на сумму до 140 евро

„Наказывать можно будет и водителей, и пассажиров. Если такое нарушение совершат несколько человек, все они будут наказаны. Особенно молодые люди, в летний период, когда окна открыты, высовываются из окон и пьют спиртные напитки, мешают водителю, не дают ему сосредоточиться“, - заявил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Согласно новым поправкам, ни водители, ни пассажиры не могут распивать водку, пиво, вино или другой алкоголь, хранить и перевозить его в открытой упаковке в салоне автомобиля. Данное требование не будет распространяться на пассажиров транспортных средств с ограниченными возможностями только в том случае, если кабина отделена от водителя, например в лимузинах, автобусах.

Сейм ужесточил Кодекс административных проступков. Если вы хотите освежиться баночкой холодного лимонада во время поездки на автомобиле и сидите на пассажирском сиденье, полиция не обратит на вас внимания. Однако если охлаждающие напитки заменить пивом, вас могут оштрафовать на сумму до 140 евро.

Штраф до 140 евро

Если порядок нарушат только пассажиры, водитель не будет наказан. Этот запрет уже действовал в Литве и раньше, но кодекс был несовершенным и в реальности не работал: наказывать могли только водителей и то лишь символическим штрафом в десять евро.

„Раньше оштрафовать могли только водителя, и водители часто оспаривали такое нарушение. Говорили, что я не видел, не мог повлиять, был сосредоточен на вождении“, - рассказал Р.Матонис.

За первое нарушение полиция выпишет штраф от 40 до 100 евро. Если правонарушение будет совершено повторно, штраф увеличится со 100 до 140 евро. И правящая партия, и оппозиция единогласно проголосовали за изменения в кодекс.