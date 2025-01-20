И в Литве можно увидеть белое северное сияние: почему оно бывает разных цветов?

Чаще всего северное сияние бывает окрашено в зеленый, фиолетовый или синий цвет – все зависит от атмосферы. Различные газы в атмосфере Земли испускают разные цвета. Кислород испускает зеленый и желтый цвет полярного сияния при столкновении с электронами в солнечной системе. Азот вызывает синие или красные цвета, а иногда и розовые, в то время как неон делает их оранжевыми.