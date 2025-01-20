2025.01.20 14:24

И в Литве можно увидеть белое северное сияние: почему оно бывает разных цветов?

 
ru.DELFI.lt
Šiaurės pašvaistės
Šiaurės pašvaistės
ФОТО: ALEXANDER KUZNETSOV | Scanpix

Северное сияние видели все – если не вживую, то на фото или видео. Были даже фотографии этого явления, сделанные в Литве.

Чаще всего северное сияние бывает окрашено в зеленый, фиолетовый или синий цвет – все зависит от атмосферы. Различные газы в атмосфере Земли испускают разные цвета. Кислород испускает зеленый и желтый цвет полярного сияния при столкновении с электронами в солнечной системе. Азот вызывает синие или красные цвета, а иногда и розовые, в то время как неон делает их оранжевыми.

Šiaurės pašvaistės

Благодаря современным камерам удается запечатлеть разные цвета северного сияния, ученые изучают причину появления разных цветов.

Šiaurės pašvaistės

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