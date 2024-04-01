Художник, создавший Алешу Ступина: "будущее России я вижу в мрачном свете"

– Каким вы увидели российское общество, после того как Кремль объявил об аннексии Крыма?

– Как появился Алеша Ступин и почему его рисунки обличают войну в Украине, высмеивают Путина и многих российских политиков?

– Почему вы выбрали именно детский стиль рисования для своих работ, и что он символизирует в вашем творчестве?

– Тогда, когда я рисую карикатуры в детском стиле, то стараюсь смотреть на мир глазами ребенка. Стиль и характер рисунков требуют внутренней перенастройки. Я поймал себя на мысли, что работа художником изменила мой взгляд на многие вещи, на которые будучи юристом я смотрел совершенно по-другому.

– Первоначально я хотел уехать в Европу, в Италию, но получилось так, что оказался в США .

Еще я понял, что эта радость и эйфория общества указывает на то, что мне не столько надо бороться с властью, сколько с этими людьми. Большинство угроз мне было не от власти, а от провластных активистов, которых разозлило то, что я не радуюсь вместе со всеми и осмеливаюсь рисовать карикатуры, которые высмеивают захват Крыма.

– Думаю, потому что у части западных интеллектуалов сохранился нарратив, что Россия – это островок свободы от как им представляется "западных оков" или как государство, которое бросило вызов гегемонии Запада. – Чем для вас стало нападение России на Украину в 2022 году?

– Игорь, почему, несмотря на то, что Путин развязал одну из самых жестоких войн в Европе, он продолжает пользоваться популярностью у некоторых жителей западных стран?

– Зачастую новость должна прогреметь, чтобы люди ассоциировали, что рисунок относиться к этой новости или событию.

– Как вы выбираете темы для своих карикатур и как решаете, какие события заслуживают вашего внимания?

– Меня переполняли чувства, было невыносимо наблюдать вакханалию общества, вызванную присоединения Крыма. Я ведь был уверен, что огромное количество людей возмутиться, скажет, что "захват полуострова, это бред, что как мы могли взять и захватить другую территорию". И вдруг я вижу, что люди относится к аннексии с одобрением. Я сел за стол к листу бумаги и начал рисовать, рисовать абсолютно спонтанно, от имени ребенка Алеши Ступина.





– Мне казалось, что полномасштабная война начнется раньше, я жил с ощущением, что война вот вот начнется… но когда она началась, у нас с женой это вызвало ощущение надвигающегося Апокалипсиса, конца света. Каждый день после начала войны я делал две-три работы, старался поддержать друзей, выразить свою позицию – протест против войны.

– Вы уже вспоминали, что когда вы еще были в России, вам угрожали провластные активисты. Угрозы вам все еще поступают?

– Сейчас количество угроз уменьшилось, а раньше да, они поступали постоянно. Особенно отличились кавказские диаспоры, потому что много рисунков было посвящено Рамзану Кадырову, им казалось, что своими сатирическими рисунками я задел честь их “падишаха”.

– Каким вы видите будущее России через призму своего искусства и какие сценарии рассматриваете в своих работах?