Художник, создавший Алешу Ступина: "будущее России я вижу в мрачном свете"

– Как появился Алеша Ступин и почему его рисунки обличают войну в Украине, высмеивают Путина и многих российских политиков?
– Алеша Ступин появился сразу после аннексии Крыма, он высмеивал ликование и общий восторг по поводу захвата Крымского полуострова. В дальнейшем Алеша стал критически высказываться вообще о политике Москвы по отношению к событиям на Востоке Украины, Донецких и Луганских республиках.
– Каким вы увидели российское общество, после того как Кремль объявил об аннексии Крыма?
– После аннексии Крыма я понял, что проблема не во власти России, а в самих людях, у которых эйфорию и радость вызвал захват украинского полуострова. Люди действительно радовались что “Крым наш”, а меня это ощущение пугало, появилось стойкое ощущение, что все только начинается и возможно закончится большой войной. Я принял решение уволиться, отказаться от работы корпоративным юристом в банке и уехать. Тем не менее, какое-то время я еще оставался в России, и первые свои рисунки создал именно в этой стране.
Еще я понял, что эта радость и эйфория общества указывает на то, что мне не столько надо бороться с властью, сколько с этими людьми. Большинство угроз мне было не от власти, а от провластных активистов, которых разозлило то, что я не радуюсь вместе со всеми и осмеливаюсь рисовать карикатуры, которые высмеивают захват Крыма.
– Куда вы уехали?
– Первоначально я хотел уехать в Европу, в Италию, но получилось так, что оказался в США.
– Кого в ваших картинах больше – юриста, художника, мальчика Алеши Ступина или Игоря Поночевного?
– Тогда, когда я рисую карикатуры в детском стиле, то стараюсь смотреть на мир глазами ребенка. Стиль и характер рисунков требуют внутренней перенастройки. Я поймал себя на мысли, что работа художником изменила мой взгляд на многие вещи, на которые будучи юристом я смотрел совершенно по-другому.
– Почему вы выбрали именно детский стиль рисования для своих работ, и что он символизирует в вашем творчестве?
– Меня переполняли чувства, было невыносимо наблюдать вакханалию общества, вызванную присоединения Крыма. Я ведь был уверен, что огромное количество людей возмутиться, скажет, что "захват полуострова, это бред, что как мы могли взять и захватить другую территорию". И вдруг я вижу, что люди относится к аннексии с одобрением. Я сел за стол к листу бумаги и начал рисовать, рисовать абсолютно спонтанно, от имени ребенка Алеши Ступина.
– Как вы выбираете темы для своих карикатур и как решаете, какие события заслуживают вашего внимания?
– Зачастую новость должна прогреметь, чтобы люди ассоциировали, что рисунок относиться к этой новости или событию.
– Игорь, почему, несмотря на то, что Путин развязал одну из самых жестоких войн в Европе, он продолжает пользоваться популярностью у некоторых жителей западных стран?
– Думаю, потому что у части западных интеллектуалов сохранился нарратив, что Россия – это островок свободы от как им представляется "западных оков" или как государство, которое бросило вызов гегемонии Запада.
– Чем для вас стало нападение России на Украину в 2022 году?
– Мне казалось, что полномасштабная война начнется раньше, я жил с ощущением, что война вот вот начнется… но когда она началась, у нас с женой это вызвало ощущение надвигающегося Апокалипсиса, конца света. Каждый день после начала войны я делал две-три работы, старался поддержать друзей, выразить свою позицию – протест против войны.
– Вы уже вспоминали, что когда вы еще были в России, вам угрожали провластные активисты. Угрозы вам все еще поступают?
– Сейчас количество угроз уменьшилось, а раньше да, они поступали постоянно. Особенно отличились кавказские диаспоры, потому что много рисунков было посвящено Рамзану Кадырову, им казалось, что своими сатирическими рисунками я задел честь их “падишаха”.
– Каким вы видите будущее России через призму своего искусства и какие сценарии рассматриваете в своих работах?
– Будущее России мне кажется мрачным, поскольку я не представляю себе, как можно достаточно быстро изменить мировоззрение этих людей. Мне кажется, что это сложный процесс. Телевизор, пропаганда, такие социальные институты в России, как школа, семья, трудовой коллектив формируют новых, только не "советских людей", как мечтали вожди СССР, а "российских" – послушных воле Путина и его окружению.
– В ваших работах вы часто обращаетесь к картине Эдварда Мунка "Крик". Почему именно эта картина?
– Потому что эта картина, как мне кажется, больше всего подходит к тому, что сейчас происходит в мире. Лучше всего передает ужас от происходящего. Да и эмоциональная окраска происходящих событий - ярко красно-оранжевое, как фон на картине Мунка.