Художник Гаубас впервые привез в Каунас провокационную скульптуру Путина

Скульптура, которая говорит сама за себя

В понедельник, 17 февраля, на парковке Каунасского замка была открыта арт-инсталляция, созданная в духе партизанского искусства. Скульптура символически воспроизводит образ президента России Владимира Путина.

На создание пластиковой фигуры высотой более двух метров М. Гаубас потратил около двух лет. По словам автора, эта работа выполнена в стиле поп-арт — ее символика и послание понятны каждому.

Гаубас признает, что скульптура Chuilo вряд ли претендует на звание эстетически привлекательной, но, по его мнению, именно такой образ лучше всего соответствует российскому лидеру.

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