2025.02.18 10:26

Художник Гаубас впервые привез в Каунас провокационную скульптуру Путина

 
ru.DELFI.lt
M. Gaubo skulptūra „Chuilo“
M. Gaubo skulptūra „Chuilo“
ФОТО: R. Tenio nuotr. | Kas Vyksta Kaune

24 февраля исполняется три года с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В преддверии этой даты художник и скульптор Мартинас Гаубас организовал смелую акцию-перформанс, представив в Каунасе свою последнюю работу — провокационную скульптуру Chuilo. Если проект получит положительный отклик, это произведение смогут увидеть и жители других крупных городов Литвы.

Скульптура, которая говорит сама за себя

В понедельник, 17 февраля, на парковке Каунасского замка была открыта арт-инсталляция, созданная в духе партизанского искусства. Скульптура символически воспроизводит образ президента России Владимира Путина.

На создание пластиковой фигуры высотой более двух метров М. Гаубас потратил около двух лет. По словам автора, эта работа выполнена в стиле поп-арт — ее символика и послание понятны каждому.

Гаубас признает, что скульптура Chuilo вряд ли претендует на звание эстетически привлекательной, но, по его мнению, именно такой образ лучше всего соответствует российскому лидеру.

Маршрут перформанса: где и когда?

Художник планирует, что скульптура Chuilo не останется только в Каунасе — акция-перформанс в поддержку Украины отправится в тур по другим городам Литвы.

Мартинас Гаубас будет публиковать маршрут перемещения скульптуры в своих аккаунтах в Facebook и Instagram. Все желающие смогут выразить свое мнение о работе, отсканировав QR-код, прикрепленный к инсталляции. Художник призывает неравнодушных граждан поделиться своими идеями относительно дальнейшей судьбы скульптуры.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии