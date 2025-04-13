Христиане всех конфессий празднуют Вербное воскресенье

Празднуется эпизод, описанный в Библии
За неделю до великого весеннего праздника Пасхи в церкви отмечают Страсти Господни, или Вербное воскресенье, совершаются службы и освящаются вербы. Христиане празднуют описанный в Библии вход Христа в Иерусалим в Вербное воскресенье.
В Новом Завете описывается, что находившийся на Елеонской горе Иисус послал двух учеников привести молодого осла в деревню. Ученики привели ослика накрыли его своими плащами и посадили на него Иисуса. Люди приветствовали Иисуса, направлявшегося в Иерусалим, как посланного Богом Мессию, и устилали дорогу перед его ослом одеждой и ветвями деревьев.
Обычаи Вербного воскресенья
На Западе Вербное воскресенье впервые упоминается в VII веке, а об освящении вербы заговорили в X веке. По мнению этнологов, освященную вербу забирают домой и хранят до следующего года, считается, что эта верба защищает дом и привлекает к нему благословение. Раньше, в Вербное воскресенье, священную вербу поджигали и ходили по полям с тлеющей вербой.
Пожалуй, самым известным и до сих пор сохранившимся во многих католических домах Литвы является обычай Вербного воскресенья – рано утром, вернувшись домой с освященной вербой, слегка хлестать еще нежащихся в постели домочадцев, желая счастья, здоровья, и отступление болезней "Не я бью, верба бьет", — с такими словами приветствия сопровождалось дружеское шлепанье веткой вербы.
Оригинальная верба украшена минимально
В Литве существует традиция плетения красочных верб из сухих цветов, которые часто продают на городских ярмарках весной.
Однако на картине виленского художника XIX веке Канутаса Русяцкаса "Литовка с вербами" изображена старинная, оригинальная верба, отличающаяся своей аскетичностью.
Что делать с прошлогодним вербой? Знатоки этнологи говорят, что верующие, принесшие домой новую вербу, почтительно прощались со старой - не выбрасывали ее, а сжигали в Пепельный день, или в пламени пасхального костра.
Кстати, во многих странах Европы Вербное воскресенье называют Пальмовым воскресеньем, потому что освящение пальмовых ветвей стало традицией в католической общине еще в V веке.