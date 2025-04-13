Христиане всех конфессий празднуют Вербное воскресенье

Празднуется эпизод, описанный в Библии

За неделю до великого весеннего праздника Пасхи в церкви отмечают Страсти Господни, или Вербное воскресенье, совершаются службы и освящаются вербы. Христиане празднуют описанный в Библии вход Христа в Иерусалим в Вербное воскресенье.

В Новом Завете описывается, что находившийся на Елеонской горе Иисус послал двух учеников привести молодого осла в деревню. Ученики привели ослика накрыли его своими плащами и посадили на него Иисуса. Люди приветствовали Иисуса, направлявшегося в Иерусалим, как посланного Богом Мессию, и устилали дорогу перед его ослом одеждой и ветвями деревьев.

Обычаи Вербного воскресенья