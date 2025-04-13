2025.04.13 07:30

Христиане всех конфессий празднуют Вербное воскресенье

 
ru.DELFI.lt
Verbų sekmadienis
Verbų sekmadienis
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В Литве, как и в других странах мира, христиане всех конфессий празднуют Вербное воскресенье.

Празднуется эпизод, описанный в Библии

За неделю до великого весеннего праздника Пасхи в церкви отмечают Страсти Господни, или Вербное воскресенье, совершаются службы и освящаются вербы. Христиане празднуют описанный в Библии вход Христа в Иерусалим в Вербное воскресенье.

В Новом Завете описывается, что находившийся на Елеонской горе Иисус послал двух учеников привести молодого осла в деревню. Ученики привели ослика накрыли его своими плащами и посадили на него Иисуса. Люди приветствовали Иисуса, направлявшегося в Иерусалим, как посланного Богом Мессию, и устилали дорогу перед его ослом одеждой и ветвями деревьев.

Обычаи Вербного воскресенья

На Западе Вербное воскресенье впервые упоминается в VII веке, а об освящении вербы заговорили в X веке. По мнению этнологов, освященную вербу забирают домой и хранят до следующего года, считается, что эта верба защищает дом и привлекает к нему благословение. Раньше, в Вербное воскресенье, священную вербу поджигали и ходили по полям с тлеющей вербой.

Пожалуй, самым известным и до сих пор сохранившимся во многих католических домах Литвы является обычай Вербного воскресенья – рано утром, вернувшись домой с освященной вербой, слегка хлестать еще нежащихся в постели домочадцев, желая счастья, здоровья, и отступление болезней "Не я бью, верба бьет", — с такими словами приветствия сопровождалось дружеское шлепанье веткой вербы.

Оригинальная верба украшена минимально

В Литве существует традиция плетения красочных верб из сухих цветов, которые часто продают на городских ярмарках весной.

Однако на картине виленского художника XIX веке Канутаса Русяцкаса "Литовка с вербами" изображена старинная, оригинальная верба, отличающаяся своей аскетичностью.

Что делать с прошлогодним вербой? Знатоки этнологи говорят, что верующие, принесшие домой новую вербу, почтительно прощались со старой - не выбрасывали ее, а сжигали в Пепельный день, или в пламени пасхального костра.

Кстати, во многих странах Европы Вербное воскресенье называют Пальмовым воскресеньем, потому что освящение пальмовых ветвей стало традицией в католической общине еще в V веке.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии